Star’ın yeni dizisi Çirkin, güçlü hikâyesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciye unutulmaz bir deneyim sunuyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Derya Pınar Ak, Meryem karakteriyle ekran karşısına çıktı. İstanbul doğumlu olan Ak, genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde önemli bir yol kat etti. Peki, Derya Pınar Ak kimdir? Çirkin dizisinin Meryem'i Derya Pınar Ak kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ÇİRKİN DİZİSİNİN MERYEM'İ DERYA PINAR AK KİMDİR?

Derya Pınar Ak, sahne ve kamera önünde doğal performansı ve derinlikli karakter analizleriyle tanınıyor. Oyunculuk kariyerine 2018 yılında Ceylan Özgün Çelik’in imzasını taşıyan Cadı Üçlemesi adlı projede başlaması, Ak’ın sektördeki yeteneğinin ilk işareti oldu. Genç oyuncu, kısa sürede birçok projede kendine yer bularak, hem televizyon hem de dijital platformlarda dikkat çekici performanslar sergiledi.

Meryem karakteriyle ilgili olarak Derya Pınar Ak şunları söyledi:

“Meryem’in hikâyesi beni çok etkiledi. Dışarıdan güçlü durmaya çalışıyor ama içinde çok fazla şey yaşayan bir karakter. Onun ayakta kalmaya çalışma hâli beni çok etkiliyor.”

Bu açıklama, Ak’ın karaktere yaklaşımındaki duyarlılığı ve oyunculuğuna kattığı samimiyeti gösteriyor.

DERYA PINAR AK KAÇ YAŞINDA?

7 Ağustos 2003 doğumlu olan Derya Pınar Ak, 2026 yılı itibarıyla 22 yaşındadır. Genç yaşına rağmen, oyunculuk dünyasında birçok farklı karakteri başarıyla canlandırmasıyla öne çıkıyor.

DERYA PINAR AK NERELİ?

Derya Pınar Ak, Türkiye’nin kültürel ve sanatsal merkezi olan İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul doğumlu olmanın verdiği kültürel çeşitlilik ve sanatla iç içe büyüme, Ak’ın oyunculuk yeteneğini besleyen önemli etkenlerden biri oldu.

DERYA PINAR AK’IN OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

Derya Pınar Ak, kısa sürede birçok projede önemli roller üstlendi. İşte genç oyuncunun ekran serüveni:

Cadı Üçlemesi (2018) – Oyunculuk kariyerinin başlangıcı

Hükümsüz (2020) – İnci Sefer rolü

Uzak Şehrin Masalı (2021) – Nisa Tekçe rolü

Prens (2021-2022) – Prenses Hasharia

Sevmek Zamanı (2022) – Çiğdem

Kar ve Ayı (2022) – Başrol İmre

Adım Farah (2023) – Gönül Koşaner

Yan Oda

3391 Kilometre

Bu projeler, Ak’ın hem televizyon hem de dijital platformlarda çok yönlü bir oyuncu olarak kendini kanıtlamasını sağladı.

ÇİRKİN DİZİ VE MERYEM KARAKTERİ

Derya Pınar Ak’ın son dönemde en çok konuşulan rolü Çirkin dizisindeki Meryem karakteri oldu. Meryem, dizide güçlü bir dış görünüşe sahip olsa da iç dünyasında büyük bir mücadele veren karakter olarak öne çıkıyor. Ak’ın performansı, karakterin içsel çatışmalarını ve duygusal yoğunluğunu seyirciye başarılı bir şekilde aktarıyor.

Star ekranında yayınlanan Çirkin, izleyiciye karakter odaklı bir drama sunarken, Derya Pınar Ak gibi genç yeteneklerin parlamasına da olanak tanıyor.