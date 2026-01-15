Milli voleybolcu Derya Çayırgan, özel yaşamıyla her zaman medyadan uzak bir profil çizmiş olsa da son dönemde adını, ünlülere yönelik yürütülen bir uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme getirdi. Peki, Derya Çayırgan eşi kimdir? Derya Çayırgan'ın sevgilisi kim? Detaylar...

DERYA ÇAYIRGAN EŞİ KİMDİR?

Derya Çayırgan'ın eşi hakkında kamuoyuna yansımış herhangi bir doğrulanmış bilgi bulunmamaktadır. Ünlü isimlerle adı zaman zaman anılsa da, Çayırgan özel yaşamı hakkında açıklama yapmayan ve medyadan uzak bir sporcu olarak tanınmaktadır.

Özel hayatıyla ilgili medyada yer alan bilgiler genellikle doğrulanmamış iddialar üzerinden gündeme gelir ve Çayırgan tarafından resmî olarak hiçbir zaman doğrulanmamıştır. Bu nedenle, Derya Çayırgan'ın evli olduğuna dair herhangi bir güvenilir bilgi bulunmamaktadır.

DERYA ÇAYIRGAN'IN SEVGİLİSİ KİM?

Derya Çayırgan, özel yaşamıyla ilgili açıklama yapmayan ve kişisel ilişkilerini medyadan uzak tutan bir sporcudur. Adı zaman zaman ünlü isimlerle anılsa da, bu ilişkiler hiçbir zaman resmî olarak doğrulanmamıştır.

Bu nedenle; Derya Çayırgan'ın sevgilisi kimdir sorusuna yönelik doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

Rabia Karaca'nın İfadesinde Yer Alan İddia

Son dönemde ünlülere yönelik yürütülen bir uyuşturucu soruşturması kapsamında, tutuklu sanık Rabia Karaca'nın ifadesinde Derya Çayırgan'ın adı bir ilişki iddiasıyla geçmiştir. Karaca ifadesinde şu iddialara yer vermiştir:

"15 numaralı fotoğraf ise Derya Çayırgan'ı teşhis ettim. Bu kişi İmamoğlu'nun sevgilisidir. Kendisi sadece İmamoğlu'na aitti. Bizimle arası yoktu. Derya Çayırgan, Murat ile beraber olmadı. İmamoğlu kendisine bakar, ödemelerini bir şekilde ulaştırırdı. Fatih Keleş Derya Çayırgan'ı daha iyi tanır."

Bu ifade soruşturma dosyasındaki bir beyan olup, resmî olarak doğrulanmış bir ilişki bilgisi değildir.

DERYA ÇAYIRGAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Derya Çayırgan, yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştır.