Dersimiz: Atatürk filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Dersimiz: Atatürk filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Dersimiz: Atatürk, 2010 yapımı bir biyografik dram filmi. Yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın, senaryosunu usta yazar Turgut Özakman’ın üstlendiği film, Ankara, Çanakkale ve İstanbul’da çekildi. Filmde Atatürk’ü Halit Ergenç canlandırırken, Çetin Tekindor da çocuklara Atatürk’ün hayatını anlatan tarihçi dede rolünde yer aldı. İşte Dersimiz: Atatürk filmine dair merak edilenler.

DERSİMİZ: ATATÜRK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dersimiz: Atatürk’ün çekimleri, Türkiye’nin üç farklı şehrinde gerçekleştirildi. Film, Atatürk’ün hayatında ve Kurtuluş Savaşı’nda önemli yer tutan Ankara, Çanakkale ve İstanbul’da çekildi.

DERSİMİZ: ATATÜRK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Dersimiz: Atatürk, 2010 yılında tamamlanarak 19 Mart 2010’da sinemalarda vizyona girdi. Film, Türkiye genelinde 259 salonda gösterime girdi ve vizyona girdiği ilk hafta sonunda gişede ikinci sırada yer aldı. Yaklaşık 1 saat 32 dakika süren yapım, toplamda 2 milyon doları aşan hasılat elde etti.

DERSİMİZ: ATATÜRK FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, ilkokul 5. sınıfta okuyan bir grup çocuğa, Atatürk’ü daha iyi anlamaları için verilen bir ödevle başlıyor. Bu ödev, çocuklar için Atatürk’ün hayatına ve Türkiye’nin kurtuluş öyküsüne uzanan uzun ve öğretici bir yolculuğa dönüşüyor. Yolculukta onlara rehberlik eden kişi, çocuklardan birinin ödüllü tarihçi dedesi oluyor. Tarihi sıkıcı bir geçmiş olarak anlatmaktan uzak olan dede, çocuklara Atatürk’ün çocukluğunu, öğrencilik yıllarını ve askerlik kariyerini anlatıyor; onları Kurtuluş Savaşı’nın en önemli cephelerine adeta sanal bir yolculuğa çıkarıyor.

DERSİMİZ: ATATÜRK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmde Mustafa Kemal Atatürk’ü Halit Ergenç canlandırdı. Çetin Tekindor, çocuklara Atatürk’ün hayatını anlatan tarihçi dede karakterine hayat verirken, Doğa Rutkay ise Latife Hanım rolünde yer aldı. Oyuncu kadrosunda ayrıca Batuhan Karacakaya, Canan Hoşgör ve Münire Apaydın gibi isimler bulunuyor.

DERSİMİZ: ATATÜRK FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmen koltuğunda Hamdi Alkan oturuyor. Senaryosu, Kurtuluş Savaşı’nı anlatan “Şu Çılgın Türkler” romanıyla tanınan Turgut Özakman tarafından kaleme alındı. Filmin yapımcılığını Birol Güven ve Serkan Balbal üstlendi.

DERSİMİZ: ATATÜRK NEDEN FARKLI BİR ATATÜRK FİLMİ?

Dersimiz: Atatürk, Atatürk’ün hayatını doğrudan bir biyografi gibi anlatmak yerine, bir grup çocuğun gözünden ve bir tarihçinin anlatımıyla aktarmasıyla benzer filmlerden ayrılıyor. Film, özellikle eğitim ve öğretimin önemini vurgulayan mesajıyla dikkat çekmiş, vizyona girdiği dönemde pek çok kurum ve okul tarafından toplu olarak izlenmişti.