Deren Talu kimdir? Deren kaç yaşında, nereli?

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Deren Talu, hem modellik hem de oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken genç isimler arasında yer alıyor. Ünlü sunucu Defne Samyeli ve mimar Eren Talu’nun kızı olan Deren Talu hakkında “kimdir, kaç yaşında, nereli?” soruları yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, model ve oyuncu kimliğiyle tanınan, Türkiye’nin eski güzellerinden Defne Samyeli ile mimar Eren Talu’nun kızı olarak bilinen bir isimdir. 1996 yılında ABD’nin Los Angeles şehrinde dünyaya gelen Talu, eğitim hayatını Türkiye ve Amerika arasında sürdürmüştür. Moda ve oyunculuk alanında kariyer yapan Deren Talu, genç yaşına rağmen dikkat çeken bir profil oluşturmuştur.

DEREN TALU KAÇ YAŞINDA?

1996 doğumlu olan Deren Talu, 2025 yılı itibarıyla 29 yaşındadır. ABD’nin Los Angeles kentinde doğan Talu, kariyerine erken yaşta adım atarak moda ve oyunculuk alanında çalışmalar yapmıştır.

DEREN TALU NERELİ?

Deren Talu, ABD’nin Los Angeles şehrinde doğmuştur. Eğitim hayatının bir kısmını Türkiye’de ENKA Okulları’nda, üniversite eğitimini ise Los Angeles’ta tamamlamıştır. Hem Türkiye hem de Amerika’da eğitim alması, kariyerine uluslararası bir perspektif kazandırmıştır.

DEREN TALU’NUN KARİYERİ

Deren Talu, modellik kariyerine ünlü tasarımcı Atıl Kutoğlu’nun defilesiyle başlamıştır. Oyunculuk hedefi doğrultusunda New York School of Cinema and Dramatic Arts’ta kamera önü eğitimi almış, ayrıca Columbia Üniversitesi’nde tiyatro programlarına katılmıştır.

İlk oyunculuk deneyimini ise 2020 yapımı “Son Kale Hacıbey” filminde “Fatma” karakteriyle yaşamıştır. Modellik ve oyunculuğu birlikte yürüten Talu, verdiği röportajlarda oyunculuğun kendisi için daha ön planda olduğunu ifade etmektedir.