Deprem tatbikatı iptal mi oldu, neden iptal edildi?

Deprem tatbikatı iptal mi oldu? AFAD tarafından düzenlenmesi planlanan Marmara Deprem Afeti Tatbikatı'nın iptal edildiği açıklandı.

26 KASIM DEPREM TATBİKATI İPTAL Mİ OLDU?

Yaklaşık 9 ay boyunca hazırlıkları yürütülen ve 26 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirileceği belirtilen Marmara Deprem Afeti Tatbikatı'nın iptal edildiği bildirildi. Tatbikatın duyurusu 14 Şubat 2025 tarihinde yapılmış, İstanbul Adalar merkezli olası 7 şiddetindeki deprem senaryosu üzerinden kapsamlı bir uygulama planlanmıştı. İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Bursa ve Balıkesir'deki etkilenecek ilçelerin de dahil edildiği tatbikatta, birçok kurumun yer aldığı geniş katılımlı bir çalışma hedeflenmişti.

Tatbikat süreci kapsamında çeşitli toplantılar düzenlenmiş ve planlamalar tüm birimlere detaylı şekilde aktarılmıştı. Ayrıca çalışmanın resmi tebligatı 22 Nisan 2025 tarihinde ilgili kurumlara iletilmişti.

DEPREM TATBİKATI NEDEN İPTAL OLDU?

Tatbikatın iptaliyle ilgili henüz resmi bir gerekçe paylaşılmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, çalışmanın iptal edildiği belirtildi ancak kararın nedenine ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmedi.