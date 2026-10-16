Deportivo Levante maçı hangi kanalda, Deportivo Levante nereden CANLI izlenir?

Deportivo Levante nereden CANLI izlenir sorusunun yanıtı netleşti. La Liga'nın Türkiye'deki yayıncısı S Sport, karşılaşmayı S Sport 2 kanalından ve dijital platformu S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlayacak. Mücadele ayrıca Azerbaycan'ın devlet kanalı AzTV'den de ekranlara gelecek. Deportivo - Levante maçı şifresiz mi, hangi platformdan izlenir? Tüm detaylar haberimizde…

DEPORTİVO LEVANTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Deportivo - Levante maçı, S Sport 2, S Sport Plus ve AzTV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İspanya La Liga'nın Türkiye yayın haklarına sahip olan S Sport, karşılaşmayı hem televizyon kanalı hem de dijital platformu aracılığıyla futbolseverlerle buluşturacak.

DEPORTİVO LEVANTE NEREDEN CANLI İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler, S Sport 2 kanalına Turkcell TV+ platformunda 78. kanal üzerinden ulaşabiliyor. İnternetten takip etmek isteyenler ise S Sport Plus dijital platformunu kullanabilecek. S Sport Plus'a internet tarayıcısı, mobil uygulama ve akıllı TV uygulamaları üzerinden erişilebiliyor. Mücadele ayrıca AzTV'den de yayınlanacak; AzTV'ye Azerspace 46E uydusu üzerinden ulaşılabiliyor. Kanal numaraları ve uydu frekansları zaman içinde değişebildiğinden, izleyicilerin maç öncesinde güncel yayın bilgilerini kontrol etmesi öneriliyor.

DEPORTİVO LEVANTE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Deportivo - Levante maçı Türkiye'de şifresiz bir kanalda yayınlanmayacak. Karşılaşmayı S Sport 2 ya da S Sport Plus üzerinden izleyebilmek için ilgili platform paketine veya S Sport Plus aboneliğine sahip olmak gerekiyor. AzTV ise Azerbaycan'da yayın yapan bir kanal olduğu için, uydu yayınına erişim bölgesel yayın kısıtlamalarına bağlı olarak değişebiliyor. Futbolseverlerin yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi öneriliyor.

DEPORTİVO LEVANTE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da oynanacak Deportivo - Levante maçı, 16 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşma, La Liga'da haftanın açılış mücadelesi olarak oynanacak.

DEPORTİVO LEVANTE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Deportivo La Coruña'nın iç saha maçlarını oynadığı La Coruña kentindeki Estadio Municipal de Riazor'da gerçekleştirilecek. Atlas Okyanusu kıyısındaki konumuyla dikkat çeken tarihi stadyum, İspanyol futbolunun köklü arenaları arasında yer alıyor.

DEPORTİVO VE LEVANTE'NİN HEDEFİ 3 PUAN

1999-2000 sezonunda La Liga şampiyonluğu yaşayan köklü kulüp Deportivo La Coruña, taraftarı önünde galibiyet alarak puan durumunu iyileştirmeyi hedefliyor. Valencia ekibi Levante ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin peşinde. İki takımın mücadelesi, İspanya La Liga'da haftanın ilk heyecanını yaşatacak.