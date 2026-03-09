Haberler

Denizli'den fay hattı geçiyor mu? Denizli deprem bölgesi mi, kaçıncı derece deprem bölgesi?

Güncelleme:
9 Mart 2026 Pazartesi günü Denizli'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, şehirde deprem riski ve fay hatlarının konumunu yeniden gündeme getirdi. Peki, Denizli'den fay hattı geçiyor mu? Denizli deprem bölgesi mi, kaçıncı derece deprem bölgesi? Detaylar haberimizde.

Jeolojik araştırmalara göre, Denizli ili Batı Anadolu'da yer alan ve normal fayların yoğun olduğu bir bölgede bulunuyor. Kent merkezi, Büyük Menderes ve Alaşehir grabenleri olarak bilinen iki önemli jeolojik yapının kesişim alanına yakın konumda yer alıyor. Bilimsel çalışmalara göre Denizli kent merkezi, özellikle Denizli Fay Zonu üzerinde veya çok yakınında bulunuyor. Peki, Denizli'den fay hattı geçiyor mu? Denizli deprem bölgesi mi, kaçıncı derece deprem bölgesi? Detaylar...

DENİZLİ'DEN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Bu fay sistemi kuzeybatıda Sarayköy, güneydoğuda ise Honaz fay zonlarıyla bağlantılı. Kent merkezine oldukça yakın geçen ve aktif kabul edilen birçok fay kolu bulunuyor. Denizli'deki fayların büyük çoğunluğu normal fay karakterine sahip. Bu tür faylarda yer kabuğundaki bloklardan biri aşağı doğru çökerken deprem meydana gelir; bu nedenle fay hatlarının bulunduğu bölgelerde sarsıntı etkisi daha güçlü hissedilir.

Ayrıca uzmanlar, Denizli'deki deprem riskinin yalnızca fay hatlarının varlığıyla sınırlı olmadığını belirtiyor. Kent merkezinin büyük bölümünün alüvyon zemin üzerinde yer alması nedeniyle, deprem dalgalarının zemin tarafından büyütülerek binalara iletileceği ifade ediliyor. Bu durum, deprem sırasında kent merkezinin kaya üzerindeki alanlara göre daha şiddetli sarsılacağı ve hasarın artacağı anlamına geliyor.

Denizli'den fay hattı geçiyor mu? Denizli deprem bölgesi mi, kaçıncı derece deprem bölgesi?

DENİZLİ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Evet, Denizli ve çevresi deprem tehlikesinin yüksek olduğu bölgeler arasında yer alıyor. Kent merkezi ve çevresinde güçlü yer sarsıntısı oluşturabilecek faylar bulunuyor ve bu nedenle deprem tehlikesi önemli seviyede. Denizli, Türkiye'nin deprem kuşağında yer alan şehirlerinden biri olup, jeolojik yapısı nedeniyle aktif fayların bulunduğu bölgeler arasında gösteriliyor.

DENİZLİ KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?

Uzmanların hazırladığı deprem haritaları ve bilimsel çalışmalara göre, Denizli yüksek riskli deprem bölgesinde yer alıyor. Kent merkezine ve çevresine yakın fayların varlığı, Denizli ve ilçelerindeki deprem tehlikesinin ciddi olduğunu gösteriyor.

DENİZLİ AKTİF FAY HATTI HARİTASI

Denizli ve çevresinde çok sayıda aktif fay bulunuyor. Özellikle:

Denizli Fay Zonu

Sarayköy, Honaz ve Pamukkale çevresindeki fay hatları

Bu faylar bölgenin deprem üretme potansiyeline sahip yapıları arasında yer alıyor ve bazıları kent merkezine oldukça yakın geçiyor. Araştırmalar, Denizli'nin kuzeyi, güneyi ve şehir merkezinin yakın çevresinde farklı fay kollarının bulunduğunu gösteriyor. Kent merkezi doğrudan diri faylar (Denizli Fay Zonu) üzerinde veya çok yakınında yer alıyor.

En yoğun risk altındaki ilçeler: Sarayköy, Honaz, Acıpayam, Çardak ve Çivril.

Dilara Yıldız
