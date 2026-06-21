Deniz Undav Türkçe konuşuyor mu, Türkçe biliyor mu?

Deniz Undav hakkında “Türkçe biliyor mu?” sorusu özellikle milli takım tercihi ve kökeniyle birlikte gündeme geliyor. Futbolcunun Almanya’da yetişmesi nedeniyle günlük hayatta hangi dili daha aktif kullandığı ve Türkçe konuşma düzeyi, taraftarlar tarafından merakla takip ediliyor.

DENİZ UNDAV KİMDİR?

Deniz Undav, 19 Temmuz 1996’da Almanya’nın Varel kentinde doğan ve santrfor mevkisinde görev yapan profesyonel futbolcudur. Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart forması giyen Undav, hücumdaki etkili performansı ve golcü kimliğiyle dikkat çekmektedir. Avrupa futbolunda yükselen isimler arasında gösterilen oyuncu, kariyerinde istikrarlı bir grafik çizerek adından sıkça söz ettirmiştir.

Deniz Undav, Almanya’da dünyaya gelmesine rağmen kökeni Türkiye’ye dayanan bir aileden gelmektedir. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Işıklı köyünden gelen Kürt-Yezidi bir ailenin çocuğu olan futbolcu, beş kardeşli bir ailede büyümüştür. Ailesinin geçmişinde dedesinin 1980 yılında Almanya’ya göç etmesi, onun yaşam hikâyesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu yönüyle Undav, hem kültürel kökleri hem de futbol kariyeriyle dikkat çeken isimlerden biridir.

DENİZ UNDAV BİLİYOR MU?

Deniz Undav, Türkçe röportaj talebine verdiği “Türkçe bilmiyorum” yanıtının da provokasyon olmadığını söyleyen futbolcu, gerçekten Türkçe konuşamadığını ifade etti.