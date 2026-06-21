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Deniz Undav Türk Milli Takımı’na çağrıldı mı, Deniz Undav "Kürt kökenliyim ama Türkiye için de oynayabilirdim” dedi mi?

Deniz Undav Türk Milli Takımı’na çağrıldı mı, Deniz Undav 'Kürt kökenliyim ama Türkiye için de oynayabilirdim” dedi mi?
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Deniz Undav hakkında son dönemde gündeme gelen “Kürt kökenliyim ama Türkiye için de oynayabilirdim” şeklindeki ifadeyi gerçekten söyleyip söylemediği futbol kamuoyunda merak konusu oldu. Almanya’da doğan ve kariyerine Avrupa’da devam eden başarılı forvetin, milli takım tercihi ve kökenine dair sözleri sık sık tartışma yaratırken, bu açıklamanın bağlamı da araştırılıyor.

Deniz Undav, Almanya doğumlu olmasına rağmen kökeni Türkiye’ye dayanan bir aileden gelmektedir. Futbolcunun milli takım tercihi ve geçmişine dair söylemleri, özellikle sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, “hangi ülke için oynardı” sorusu da gündemdeki yerini korumaktadır. Undav’ın kariyeri ve kimlik tartışmaları futbol dünyasında ilgiyle takip edilmektedir.

DENİZ UNDAV "“KÜRT KÖKENLİYİM AMA TÜRKİYE İÇİN DE OYNAYABİLİRDİM” DEDİ Mİ?

Milli takım tercihi konusunda Deniz Undav, 'Kürt kökenliyim Türkiye için de oynayabilirdim ama tercihim eğitimimi aldığım Almanya'dan yana oldu' dedi.

Deniz Undav, Türkiye ve Türklerle ilgili bir sorun yaşamadığını da şu sözlerle dile getirdi:

'Kaptanım Türk, çok sayıda Türk arkadaşım var. Yemek yediğim insanlar, birlikte eğlendiğim insanlar... Bunlar arasında hep Türkler var. Türklere karşı en ufak bir sorunum yok.'

DENİZ UNDAV TÜRK MİLLİ TAKIMI’NA ÇAĞRILDI MI?

Kicker’a verdiği röportajda Undav, “Benim hayalim Almanya için Avrupa Şampiyonası’nda oynamak” ifadelerini kullandı. Undav'ın politik sebeplerden dolayı Almanya'yı tercih ettiği o dönem yazıldı, çizildi. Milli takımın forvet sıkıntısı çektiği bir ortamda Deniz'in Almanya'yı seçmesi gündem oldu.

Kendisine yöneltilen suçlamalara karşı Türklerle bir sorunu olmadığını belirten Undav, “Kaptanım Türk, çok sayıda Türk arkadaşım var. Türklerle ilgili en ufak bir sorunum yok” dedi. Türkçe röportaj talebine verdiği “Türkçe bilmiyorum” yanıtının da provokasyon olmadığını söyleyen futbolcu, gerçekten Türkçe konuşamadığını ifade etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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