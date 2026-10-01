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Spiker Deniz Türkeri, televizyon ekranlarında yapay zeka alanındaki gelişmeleri izleyiciye aktaran çalışmalarıyla gündeme geliyor. Mimarlık eğitimi alan Türkeri, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde tasarım, görsel üretim ve yapay zeka alanlarına yöneldi. Peki, Deniz Türkeri kimdir? Sözcü TV Spikeri Deniz Türkeri kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

SPİKER DENİZ TÜRKERİ KİMDİR?

Deniz Türkeri, mimarlık eğitiminin ardından tasarım, kurumsal iletişim, organizasyon ve görsel üretim alanlarında çalışmalar gerçekleştiren bir isimdir. Profesyonel profilinde kendisini kurumsal iletişim, yapay zeka tasarımı ve mimarlık alanlarıyla ilişkilendiriyor.

Türkeri'nin kariyerinde yapay zeka destekli görsel ve video üretimi önemli bir yer tutuyor. 2022 yılında kurulan Aimai Studios'un kurucusu olan Türkeri, burada yapay zeka ve film üretimine yönelik çalışmalarda görev alıyor. Aimai Studios'un kurumsal profilinde şirketin çalışma alanları arasında yapay zeka ve film üretimi yer alıyor.

Türkeri'nin televizyon kariyerindeki güncel çalışması ise SÖZCÜ TV'de yayınlanan “Deniz Türkeri Yapay Zeka” programı. SÖZCÜ TV'nin yayın akışında programın cumartesi günleri 15.30'da ekrana geldiği görülüyor.

DENİZ TÜRKERİ KAÇ YAŞINDA?

Deniz Türkeri'nin doğum tarihiyle ilgili doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle yaşı konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değildir.

LinkedIn profilinde Türkeri'nin Yeditepe Üniversitesi'nde 1998-2004 yılları arasında mimarlık eğitimi aldığı bilgisi yer alıyor. Ancak eğitim tarihinden hareketle yaşına ilişkin bir tahminde bulunmak doğru olmayacağından, doğum tarihi veya yaşı konusunda doğrulanmamış bir bilgi kullanılmamıştır.

DENİZ TÜRKERİ NERELİ?

Deniz Türkeri'nin doğum yeri veya memleketine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Profesyonel LinkedIn profilinde konumu İstanbul, Türkiye olarak yer almaktadır. Ancak bu bilgi doğum yeri ya da memleket bilgisi anlamına gelmemektedir.

DENİZ TÜRKERİ EVLİ Mİ?

Deniz Türkeri'nin medeni durumuna ilişkin doğrulanmış ve kamuya açık bir bilgi bulunmamaktadır.

DENİZ TÜRKERİ'NİN EĞİTİMİ VE KARİYERİ

Deniz Türkeri'nin mesleki geçmişinde mimarlık eğitimi önemli bir yer tutuyor. Yeditepe Üniversitesi'nde 1998-2004 yılları arasında mimarlık eğitimi alan Türkeri'nin profesyonel kariyerinde tasarım, kurumsal iletişim ve yaratıcı üretim alanları öne çıkıyor.

Kariyerinde WHY SO SERIOUS'un kuruculuğunu üstlenen Türkeri, daha sonra EVA PETROL'de Genel Müdür Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev yaptı. LinkedIn profilinde Birko Koyunlu'da Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü olarak da görev yaptığı görülüyor.

2022'de Aimai Studios'u kuran Türkeri, yapay zeka destekli film, video ve görsel üretim çalışmalarına yöneldi. Aimai Studios'un güncel kurumsal profilinde Türkeri, AI Artist olarak çeşitli projelerde yer alıyor.

DENİZ TÜRKERİ VE YAPAY ZEKA ÇALIŞMALARI

Deniz Türkeri'nin yapay zeka alanındaki çalışmaları film, reklam ve müzik videosu üretimlerini kapsıyor. Aimai Studios tarafından paylaşılan çalışmalarda Türkeri'nin AI Artist, yönetmen ve AI üretim süreçlerinde görev aldığı görülüyor.

Aimai Studios'un paylaşımlarında Türkeri'nin Teoman ve Kenzi'nin “Güzel Bir Gün” çalışmasının video klibinde yönetmen ve AI sanatçısı olarak görev aldığı belirtiliyor. Şirketin farklı reklam ve film projelerinde de Türkeri'nin AI Artist veya yönetmen olarak yer aldığı görülüyor.

Televizyon çalışmalarında ise yapay zeka odağı öne çıkıyor. SÖZCÜ TV'de yayınlanan programında yapay zeka teknolojileri, görsel üretim ve güncel yapay zeka gelişmeleri ele alınıyor. SÖZCÜ'nün Mart 2026 tarihli haberinde de Türkeri'nin yapay zeka üretimi olduğu değerlendirilen videolar üzerine açıklamalar yaptığı görülüyor.

Bu bilgiler doğrultusunda Deniz Türkeri'nin kariyerinde mimarlık eğitimi, yaratıcı tasarım, görsel üretim ve yapay zeka çalışmalarının bir arada ilerlediği görülüyor.