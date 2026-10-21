Deniz Oral kimdir? Milyonluk Hurdacı galasında İnan Ulaş Torun'la neden tartıştı?

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İstanbul'daki Torun Center'da 20 Ekim akşamı yapılan Milyonluk Hurdacı galasında filmin iki oyuncusu arasında kısa ama sert bir laf atışması yaşandı. Deniz Oral'ın "Küfürsüz bir film yaptık" sözünü İnan Ulaş Torun kendine yönelik bir gönderme olarak aldı. Ercüment Çavluer'in yönettiği komedi 23 Ekim'de vizyona giriyor.

DENİZ ORAL İLE İNAN ULAŞ TORUN NEDEN TARTIŞTI?

Deniz Oral ile İnan Ulaş Torun, Oral'ın galada filmi anlatırken "Küfürsüz bir film yaptık" demesi üzerine tartıştı. Torun önce gülümseyerek karşılık verdi: hep küfürlü filmler çektiği için Oral'ın kendisine mi laf ettiğini sordu. Oral ise Torun'un küfürsüz film de çekebildiğini söyledi. Gülüşmelerle başlayan konuşma kısa sürede karşılıklı sözlere döndü, salondaki hava da bir anda soğudu.

Torun'un sorusu kısaydı: "Bana mı laf ediyorsun?" Tartışma konukların ve muhabirlerin önünde yaşandı.

DENİZ ORAL KİMDİR?

Deniz Oral, daha çok komedi yapımlarıyla tanınan bir sinema ve dizi oyuncusu. Seyirci onu en çok Papatyam dizisindeki Lütfü, Seksenler'deki Turgut Özal ve Doksanlar'daki Nuri Tuncay rolleriyle hatırlıyor.

DENİZ ORAL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Deniz Oral'ın oynadığı diziler arasında Papatyam, Seksenler, Doksanlar, Yeditepe İstanbul, Köprü, Kız Takımı, Hangimiz Sevmedik, Ayrılsak da Beraberiz ve Ev Yapımı var. Papatyam'da Lütfü'yü oynadı. Dönem dizisi Seksenler'de Turgut Özal'ı canlandırdı. Doksanlar'daki karakterinin adı Nuri Tuncay'dı.

DENİZ ORAL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Deniz Oral sinemada çoğunlukla komedilerde rol aldı. Filmleri arasında Her Şey Çok Güzel Olacak, Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, Maskeli Beşler: Kıbrıs, Çarşı Pazar, Mucize 2: Aşk ve Kutsal Damacana 4 bulunuyor. Listeye en son Milyonluk Hurdacı eklendi.

MİLYONLUK HURDACI NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Milyonluk Hurdacı 23 Ekim 2026 Cuma günü sinemalarda. Filmi Ercüment Çavluer yönetti, yapımcısı Mehmet Salih Gök. Başrollerde Selahattin Taşdöğen, İnan Ulaş Torun ve Ahmet Kayakesen oynuyor.