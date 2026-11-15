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Deniz Gül aslen nereli, Türk mü, annesi babası nereli? Deniz Gül hangi takımda oynuyor?

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Deniz Gül aslen nereli, Türk mü, annesi babası nereli? Deniz Gül hangi takımda oynuyor?
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A Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Deniz Gül, Fransa karşılaşmasının ardından futbolseverlerin merak ettiği isimler arasına girdi. İsveç doğumlu genç futbolcunun aile kökeni, Türk olup olmadığı ve kariyerini hangi takımda sürdürdüğü araştırılıyor. Peki, Deniz Gül aslen nereli, Türk mü, annesi babası nereli? Deniz Gül hangi takımda oynuyor? Detaylar haberimizde.

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa karşılaşmasında forma giyen Deniz Gül, futbolseverlerin araştırdığı isimler arasında yer aldı. İsveç'te dünyaya gelen genç futbolcunun aile kökeni, Türk vatandaşı olup olmadığı ve kariyerini hangi takımda sürdürdüğü merak ediliyor. Peki, Deniz Gül aslen nereli, Türk mü, annesi babası nereli? Deniz Gül hangi takımda oynuyor? Detaylar...

DENİZ GÜL ASLEN NERELİ?

Deniz Daniel Gül, 2 Temmuz 2004 tarihinde İsveç'in başkenti Stockholm'de dünyaya geldi. Babası Türk, annesi ise İsveçlidir. Bu nedenle İsveç doğumlu olan futbolcunun hem Türkiye hem de İsveç ile aile bağı bulunuyor.

Deniz Gül'ün babasının Türkiye'de hangi şehirden olduğu konusunda kamuya açık kaynaklarda doğrulanmış net bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle futbolcunun baba tarafından belirli bir şehre dayanan kökeni hakkında kesin bir ifade kullanmak doğru değil.

DENİZ GÜL TÜRK MÜ?

İsveç'te doğup büyüyen Deniz Gül, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Genç yaş kategorilerinde İsveç'in U19 ve U21 takımlarında forma giyen futbolcu, daha sonra Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı tercih etti.

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında Deniz Daniel Gül'ün uyruğu Türkiye Cumhuriyeti olarak belirtiliyor. Genç futbolcu, A Milli Takım formasını giyerek uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ediyor.

DENİZ GÜL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Deniz Gül, 2026-2027 sezonunda Galatasaray forması giyiyor. Sarı-kırmızılı kulüp, 1 Eylül 2026 tarihinde futbolcunun transferi için Porto ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Galatasaray, genç santrforla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer kapsamında Porto'ya 10 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği açıklandı. 1,92 metre boyundaki Deniz Gül, santrfor pozisyonunda görev yapıyor.

DENİZ GÜL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbol kariyerine İsveç'te başlayan Deniz Gül, farklı kulüplerin altyapılarında forma giydikten sonra profesyonel kariyerinde Hammarby, Porto ve Galatasaray'da görev aldı.

Genç futbolcunun kariyerinde yer alan takımlar şöyle:

Stuvsta IF

Segeltorps IF

IF Brommapojkarna

AIK Solna

FC Djursholm

Hammarby

Hammarby TFF

FC Porto

Galatasaray

DENİZ GÜL KAÇ YAŞINDA?

Deniz Gül, 2 Temmuz 2004 doğumlu. 15 Kasım 2026 itibarıyla 22 yaşında olan futbolcu, 1,92 metre boyunda ve santrfor mevkisinde oynuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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