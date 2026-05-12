Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) önceki dönem Manisa il yöneticilerinden Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Peki, Demirhan Gözaçan kimdir, ne iş yapıyor? Özgür Özel'in yakın arkadaşı Demirhan Gözaçan neden gözaltına alındı? Detaylar...

DEMİRHAN GÖZAÇAN KİMDİR?

Demirhan Gözaçan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde önceki dönem Manisa il yöneticilerinden biri olarak bilinen ve yerel siyaset ile belediye çalışmaları içerisinde görev almış bir isimdir. Edinilen bilgilere göre Gözaçan, Manisa’daki yerel yönetim süreçlerinde çeşitli koordinasyon görevlerinde bulunmuş, parti teşkilatı içinde aktif roller üstlenmiştir.

CHP çevresinde uzun süredir tanınan Gözaçan’ın, özellikle Manisa merkezli siyasi çalışmalarda ve belediye organizasyonlarında yer aldığı ifade edilmektedir. Kamuoyuna yansıyan bilgiler, onun yerel siyaset ve belediye ilişkileri çerçevesinde görev yaptığını göstermektedir.

DEMİRHAN GÖZAÇAN NE İŞ YAPIYOR?

Demirhan Gözaçan’ın, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde başkan danışmanı olarak görev yaptığı ve yerel yönetim süreçlerinde koordinasyon çalışmaları yürüttüğü belirtilmektedir. Bu kapsamda belediye projeleri, saha çalışmaları ve idari süreçlerde görev aldığı ifade edilmektedir.

DEMİRHAN GÖZAÇAN KAÇ YAŞINDA?

Demirhan Gözaçan’ın yaşıyla ilgili kamuoyuna yansımış net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

DEMİRHAN GÖZAÇAN NERELİ?

Demirhan Gözaçan’ın Manisa ile bağlantılı bir siyasi ve idari geçmişe sahip olduğu bilinmektedir. Yerel kaynaklarda Manisa merkezli siyasi çalışmalar içerisinde yer aldığı belirtilse de doğum yeri ve memleketine ilişkin kesin ve resmî bir bilgi kamuoyuna açık şekilde paylaşılmamıştır.

DEMİRHAN GÖZAÇAN EVLİ Mİ?

Demirhan Gözaçan’ın özel hayatına ilişkin, evli olup olmadığı ya da aile durumuna dair kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YAKIN ARKADAŞI DEMİRHAN GÖZAÇAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştır. Edinilen bilgilere göre gözaltı işlemi Manisa’da gerçekleştirilmiş, ardından Gözaçan’ın evinde ve aracında arama yapılmıştır.

Soruşturmanın, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kamuoyuna yansıyan bazı iddiaları sonrası gündeme geldiği belirtilmektedir. Söz konusu iddialarda, “1 milyon TL paranın Denizli’de, CHP il başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel’in yakın arkadaşı olarak bilinen Demirhan Gözaçan’a teslim edildiği” yönünde ifadeler yer almıştır. Bu iddialar kapsamında yürütülen süreçte Gözaçan’ın gözaltına alındığı aktarılmaktadır.

CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise gözaltı işleminin “yetkisiz ve iftira niteliğindeki iddialar” üzerine gerçekleştirildiği öne sürülmüş, sürecin takip edileceği belirtilmiştir. Açıklamada ayrıca Gözaçan’ın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü bilgisi paylaşılmıştır.

Soruşturma süreci İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmeye devam etmektedir ve konuya ilişkin resmi makamlarca yapılacak açıklamalar sürecin seyrini belirleyecektir.