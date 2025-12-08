Haberler

Delil Aysal kimdir? Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal ne ceza aldı?

Delil Aysal kimdir? Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal ne ceza aldı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Gaziemir'de geçen yıl 1 Şubat'ta yaşanan korkunç olay, kamuoyunu derinden etkiledi. 19 yaşındaki Delil Aysal, kendisini aracına alan taksi şoförü Oğuz Erge'yi soğukkanlılıkla öldürdü. Peki, Delil Aysal kimdir? Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal ne ceza aldı? Detaylar...

İzmir'de geçen yıl 1 Şubat'ta yaşanan trajik olay, Türkiye gündemini derinden sarstı. 19 yaşındaki Delil Aysal, taksi şoförü Oğuz Erge'yi aracına bindikten kısa süre sonra öldürdü. Peki, Delil Aysal kimdir? Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal ne ceza aldı? Yargıtay'ın kararı haberimizde!

DELİL AYSAL KİMDİR?

İzmir'de geçen yıl 1 Şubat'ta yaşanan trajik olay, Türkiye gündeminde uzun süre yankı buldu. 19 yaşındaki Delil Aysal, Gaziemir ilçesinde bir taksi şoförü olan Oğuz Erge'yi aracında öldürdü. Olay sabah saat 03.30 civarında gerçekleşti. Delil Aysal, kapüşon ve maske takarak bindiği takside, yanında getirdiği tabancayla Erge'ye ateş etti.

Sanığın psikolojik durumu ve motivasyonuna dair detaylar henüz kamuoyuna net olarak yansımamış olsa da olay anı, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde Delil Aysal'ın, Erge'ye ateş ettikten sonra tokat atıp takside ve şoförün üzerinde arama yaptığı ve ardından olay yerinden kaçtığı açıkça görülüyor.

Delil Aysal, suç sonrası ifadesinde olay sırasında maskeli olmasının toza karşı duyarlılığı ile ilgili olduğunu belirtti. Ayrıca delilleri ortadan kaldırmak amacıyla tabanca kovanlarını topladığını da ifade etti. Sanığın bu soğukkanlı yaklaşımı, olayın planlı ve önceden tasarlanmış olduğuna dair iddiaları güçlendirdi.

Delil Aysal kimdir? Taksici Oğuz Erge'yi öldüren Delil Aysal ne ceza aldı?

TAKSİCİ OĞUZ ERGE'Yİ ÖLDÜREN DELİL AYSAL NE CEZA ALDI?

Olayın ardından yürütülen soruşturma sonucunda Delil Aysal hakkında İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık, "Nitelikli kasten öldürme", "Nitelikli yağma" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından yargılandı. Dava süreci boyunca toplanan deliller, olayın soğukkanlı bir plan doğrultusunda gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

Mahkeme heyeti, 8 Mart 2024 tarihinde karar duruşmasında Delil Aysal'a şu cezaları verdi:

Nitelikli kasten öldürme: Ağırlaştırılmış müebbet hapis

Nitelikli yağma: 14 yıl 10 ay hapis

Ruhsatsız silah taşıma: 2 yıl 10 ay hapis

Toplam ceza süresi, 17 yıl 8 ay olarak belirlendi. Mahkeme, sanık lehine herhangi bir indirim uygulamadı.

Sanık avukatı kararı istinaf mahkemesine taşımış, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi yapılan itirazı reddetmişti. Mahkeme, yerel mahkemenin kararının usule ve esasa uygun olduğunu ve eksiklik bulunmadığını vurguladı.

Daha sonra dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, mahkeme sürecinin usulüne uygun yürütüldüğünü ve delillerin yeterli olduğunu belirterek temyiz başvurusunu reddetti. Kararda, suç vasıflarının doğru belirlendiği ve sanık lehine uygulanabilecek başka bir hükmün bulunmadığı açıkça ifade edildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat çağ:

az vermişler cezayı böyleleri gün yüzü görmeden en yaşlanmaları lazim

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Hollywood'da dengeleri değiştirecek teklif! Netflix'e fark attılar
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title