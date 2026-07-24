De Ketelaere kimdir, De Ketelaere mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Avrupa futbolunun önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Charles De Ketelaere, hem kulüp kariyeri hem de çok yönlü oyun yapısıyla gündemde kalmaya devam ediyor. De Ketelaere'nin yaşı, oynadığı mevkiler, forma giydiği takımlar ve kariyer istatistikleri, transfer haberlerinin artmasıyla birlikte futbolseverler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor.

DE KETELAERE KİMDİR?

Charles De Ketelaere, 10 Mart 2001 tarihinde Belçika'nın Brugge kentinde dünyaya geldi. Belçikalı milli futbolcu, genç yaşına rağmen Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giymesiyle dikkat çekiyor. Teknik kapasitesi, oyun görüşü ve hücumdaki çok yönlülüğü sayesinde Avrupa futbolunun gelecek vadeden oyuncuları arasında gösterilen De Ketelaere, Belçika Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

DE KETELAERE MEVKİSİ NE?

Charles De Ketelaere'nin asıl mevkisi 10 numara yani ofansif orta saha olarak biliniyor. Bunun yanı sıra forvet arkası, santrfor, sağ kanat ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Çok yönlü futbol anlayışı sayesinde teknik direktörlerin farklı sistemlerinde rahatlıkla forma giyebilen Belçikalı yıldız, hem gol atma hem de asist üretme becerisiyle dikkat çekiyor.

DE KETELAERE KAÇ YAŞINDA?

10 Mart 2001 doğumlu olan Charles De Ketelaere, 2026 yılı itibarıyla 25 yaşındadır. Kariyerinin en verimli dönemine giren Belçikalı futbolcu, hem kulüp hem de milli takım performansıyla Avrupa'nın dikkat çeken isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.

DE KETELAERE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Charles De Ketelaere futbola Club Brugge altyapısında başladı. Burada gösterdiği başarılı performansın ardından A takıma yükseldi ve Belçika Ligi'nde önemli başarılara imza attı.

Başarılı performansı sonrası 2022 yılında İtalya Serie A ekiplerinden Milan'a transfer olan De Ketelaere, burada geçirdiği sezonun ardından daha fazla forma şansı bulabilmek için Atalanta'ya kiralandı. Atalanta'daki başarılı performansının ardından kulüp tarafından bonservisi alınarak kariyerine burada devam etti.

Forma giydiği kulüpler:

• Club Brugge (altyapı ve A takım)

• Milan

• Atalanta

DE KETELAERE'NİN OYUN TARZI

Charles De Ketelaere, uzun boyuna rağmen top tekniği yüksek, dar alanda etkili ve yaratıcı paslarıyla öne çıkan bir futbolcu olarak tanınıyor. Hücum organizasyonlarını yönlendirebilen yıldız oyuncu, ceza sahasına yaptığı koşular ve bitiriciliğiyle de takımına önemli katkılar sağlıyor. Farklı hücum pozisyonlarında görev alabilmesi, onu modern futbolun çok yönlü oyuncularından biri haline getiriyor.

DE KETELAERE'NİN MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Belçika'nın alt yaş milli takımlarında forma giyen Charles De Ketelaere, gösterdiği performansın ardından A Milli Takım kadrosuna yükseldi. Uluslararası turnuvalarda Belçika formasıyla görev alan genç yıldız, ülkesinin gelecek yıllardaki önemli futbolcuları arasında gösteriliyor.

DE KETELAERE NEDEN GÜNDEMDE?

Charles De Ketelaere, başarılı performansı ve transfer dönemlerinde adının Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılması nedeniyle sık sık gündeme geliyor. Çok yönlü yapısı, genç yaşı ve yüksek potansiyeli sayesinde transfer piyasasının dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ederken, futbolseverler de "De Ketelaere kimdir, mevkisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?" sorularının yanıtını araştırmayı sürdürüyor.