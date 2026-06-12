İngiliz sanatçı David Hockney, hayatını kaybetti. Özellikle Los Angeles’ın ışıklı atmosferini yansıttığı havuz resimleriyle dünya çapında ün kazanan David Hockney kimdir? David Hockney neden öldü? Detaylar...

DAVID HOCKNEY KİMDİR?

İngiliz sanatçı David Hockney, 20. yüzyıl ve çağdaş sanatın en etkili figürlerinden biri olarak kabul edilen, özellikle renk, ışık ve mekân algısı üzerine yaptığı çalışmalarla öne çıkan bir ressamdır. 9 Temmuz 1937’de İngiltere’nin Bradford kentinde doğan Hockney, eğitimini Londra’daki Royal College of Art’ta tamamlayarak sanat dünyasına güçlü bir giriş yapmıştır.

1960’lı yıllarda hem İngiltere hem de Amerika Birleşik Devletleri sanat çevrelerinde dikkat çekmeye başlayan Hockney, özellikle pop art akımıyla ilişkilendirilen çalışmalarıyla uluslararası bir ün kazanmıştır. Sanatçının üretimlerinde Rönesans portre geleneğinden J.M.W. Turner’ın romantik manzaralarına, Pablo Picasso’nun kübist yaklaşımından Amerikan pop art estetiğine kadar geniş bir etki yelpazesi görülmektedir.

Los Angeles’a taşınmasıyla birlikte kariyerinde yeni bir dönem başlamış; güneş ışığının su yüzeyindeki kırılmasını konu alan havuz resimleri, onu dünya çapında tanınan bir sanatçı haline getirmiştir. Bu eserler, modern sanat tarihinde ikonik bir yer edinmiştir.

DAVID HOCKNEY NEDEN ÖLDÜ?

İngiliz ressam David Hockney’nin hayatını kaybettiği haberi, menajeri Erica Bolton tarafından duyurulmuştur. Sanatçının ölüm nedeni hakkında kamuoyuna ayrıntılı bir tıbbi açıklama yapılmamıştır.

Yaşamının son dönemlerinde Hockney’nin sağlık sorunları yaşadığı bilinmektedir. 2012 yılında hafif bir felç geçirmiş, ilerleyen yıllarda ise işitme kaybı yaşamıştır. Buna rağmen üretim sürecine devam etmiş ve sanat pratiğini kesintiye uğratmamıştır.

DAVID HOCKNEY KAÇ YAŞINDAYDI?

David Hockney, 1937 doğumlu olup hayatını kaybettiğinde 88 yaşındaydı.

DAVID HOCKNEY ESERLERİ

David Hockney’nin eserleri, modern sanat tarihinde hem teknik çeşitlilik hem de tematik zenginlik açısından önemli bir yere sahiptir. Sanatçının en bilinen çalışmaları arasında Los Angeles havuzlarını konu alan resimler özel bir konuma sahiptir.

1972 tarihli “Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” adlı eseri, 2018 yılında Christie’s müzayedesinde 90,3 milyon dolara satılarak yaşayan bir sanatçının eserine ödenen en yüksek bedellerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Bir diğer önemli çalışması “The Splash” ise Sotheby’s müzayedesinde yüksek bir bedelle alıcı bulmuştur.

Hockney yalnızca havuz temalarıyla sınırlı kalmamış; portreler, doğa manzaraları, fotoğraf kolajları ve sahne tasarımları da üretmiştir. Aile bireyleri, arkadaşları ve çevresindeki insanları konu alan portreleri, sanatçının gözlem gücünü ve psikolojik derinliğini yansıtır.

Ayrıca tiyatro ve opera prodüksiyonları için sahne ve kostüm tasarımları yapmış, disiplinler arası bir sanat yaklaşımı benimsemiştir. İlerleyen yıllarda İngiltere’nin Yorkshire bölgesi ve Fransa’nın Normandiya kırsalı, eserlerinde yeni bir görsel dilin oluşmasına katkı sağlamıştır.

Yaşamının son dönemlerinde dijital sanat araçlarına yönelen Hockney, iPad ile yaptığı çizimlerle doğa, mevsimler ve özellikle bahar temalarını işlemiştir. Bu çalışmalar, onun sanat anlayışının teknolojiyle nasıl birleştiğini gösteren önemli örnekler arasında yer almaktadır.