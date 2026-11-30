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Danilo Zanna hapse mi girecek sorusu, dava haberinin ardından en çok merak edilen konular arasına girdi. MasterChef Türkiye jüri üyesi Danilo Zanna hakkında açılan hakaret davası, Tuğçe Demirbilek'in suç duyurusunun içeriği ve yargılama sürecinin nasıl işleyeceğine dair detaylar haberimizde.

DANİLO ZANNA HAKKINDA DAVA AÇILDI

Danilo Zanna ile eski eşi Tuğçe Demirbilek arasındaki hukuki süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Sabah gazetesinin haberine göre Demirbilek, eski eşinin geçmiş yıllarda telefon üzerinden kendisine gönderdiği mesajlarda hakaret ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Başvuru üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında toplanan deliller değerlendirildi ve bir iddianame hazırlandı. İddianamede, mesajlardaki ifadelerin hakaret suçunun unsurlarını oluşturduğu ve dava açılması için yeterli şüphe bulunduğu kaydedildi.

MESAJLARDA NE YAZIYORDU?

Şikâyet dilekçesinde delil olarak sunulan mesajlarda Zanna'nın şu ifadeleri kullandığı iddia edildi: "Çocuk hasta ve doktora götürmüyorsun. Ispanaktan başka yemek yapmıyorsun, kendinden utan." İddianame, bu ifadelerin hakaret suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görüşüyle hazırlandı.

UZLAŞTIRMA SONUÇSUZ KALDI

Hakaret suçu uzlaştırma kapsamındaki suçlar arasında yer aldığı için taraflar arasında önce uzlaştırma süreci işletildi. Ancak Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek arasında anlaşma sağlanamadı. Uzlaştırmanın sonuçsuz kalmasının ardından Zanna hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor.

DANİLO ZANNA HAPSE GİRECEK Mİ?

Danilo Zanna hakkında şu an için verilmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor. Davada yer alan 2 yıla kadar hapis istemi, savcılığın iddianamede talep ettiği cezayı ifade ediyor. Bu talep, Zanna'nın hapse gireceği anlamına gelmiyor. Zanna'nın suçlu olup olmadığına ve bir ceza verilip verilmeyeceğine yargılama sonunda mahkeme karar verecek.

Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde düzenlenen hakaret suçunun temel hali için 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülüyor. Kısa süreli hapis cezalarında mahkemeler, şartların oluşması halinde cezayı adli para cezasına çevirebiliyor. Cezanın ertelenmesi ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması da mümkün olabiliyor. Bu nedenle davanın nasıl sonuçlanacağı ve olası bir cezanın infaz edilip edilmeyeceği yargılamanın seyrine bağlı olacak.

Danilo Zanna'nın iddialara ilişkin kamuoyuna yansıyan bir açıklaması bulunmuyor.

DANİLO ZANNA VE TUĞÇE DEMİRBİLEK NE ZAMAN BOŞANDI?

Danilo Zanna ile Tuğçe Demirbilek 2021 yılında resmen boşandı. Çiftin anlaşmazlığı 2023 yılında da yargıya taşınmıştı. Demirbilek o dönem, evlilikleri boyunca Zanna'nın hem kendisine hem de çocuklarına karşı ilgisiz davrandığını, ihtiyaçlarıyla yeterince ilgilenmediğini ve nafaka ödemelerini almakta güçlük yaşadığını iddia etmişti.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

Danilo Zanna, İtalyan asıllı bir şeftir. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşıyor ve mesleki kariyerini burada sürdürüyor. TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden biri olarak geniş kitlelerce tanınıyor. Yarışmada Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri koltuğunda oturan Zanna, yarışmacılara yönelik yorumlarıyla da sık sık gündeme geliyor.