İsrail televizyon dünyasının uluslararası alanda en çok konuşulan isimlerinden biri olan Tehran dizisinin yapımcısı Dana Eden'in ani ölümü, hem İsrail hem de Yunanistan kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Emmy ödüllü yapımın arkasındaki yaratıcı güçlerden biri olarak bilinen Dana Eden Atina neden öldü? "Tehran" dizisinin yapımcısı Dana Eden Atina kimdir? Detaylar...

"TEHRAN" DİZİSİNİN YAPIMCISI DANA EDEN ATİNA KİMDİR?

İsrail'in önde gelen televizyon yapımcılarından Dana Eden, özellikle Tehran dizisiyle uluslararası başarı elde etti. Küresel ölçekte ses getiren yapım, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüş ve Emmy ödülü kazanarak İsrail televizyon endüstrisinin küresel görünürlüğünü artırmıştı.

Dana Eden, İsrail merkezli yapım şirketi Dana and Shula Productions bünyesinde çalışmalar yürütüyordu. Yapım şirketi, uluslararası projelere imza atan ve İsrail dizilerinin global platformlarda yer bulmasına katkı sağlayan önemli şirketler arasında gösteriliyordu.

Eden, kariyeri boyunca özellikle dramatik yapımlar ve uluslararası ortak projelerle tanındı. "Tehran" dizisinin yakaladığı küresel başarı, onun adını yalnızca İsrail'de değil, Avrupa ve Amerika'daki televizyon çevrelerinde de bilinir hale getirdi.

Dizi çekimleri kapsamında Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan Eden'in, burada konakladığı otelde hayatını kaybettiği bildirildi.

DANA EDEN ATİNA NEDEN ÖLDÜ?

Dana Eden'in ölüm nedeni hakkında resmi makamlar tarafından kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Eden'in konakladığı otel odasında ölü bulunduğu ve boyun ile ellerinde şüpheli morluklar tespit edildiği öne sürüldü. Bu bulgular üzerine Yunan polisi olayla ilgili olası tüm ihtimalleri değerlendirmeye aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN, Yunan makamlarının olası bir cinayet ihtimali dahil olmak üzere kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü duyurdu. Ancak yetkililer tarafından şu ana kadar ölüm sebebine ilişkin kesin bir değerlendirme paylaşılmadı.

Ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmasına karar verildiği bildirildi. Resmi sonuçların, adli tıp incelemesinin tamamlanmasının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Dana Eden'in yapım şirketi Dana and Shula Productions tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, ölümün suç ya da siyasi nedenli olduğuna dair söylentilerin asılsız olduğu vurgulandı. Açıklamada medyaya ve kamuoyuna doğrulanmamış iddiaları yayımlamaktan kaçınma çağrısı yapıldı.

Şirket ayrıca, Eden'in ailesi, arkadaşları ve meslektaşları için bunun son derece zor bir dönem olduğunu belirterek mahremiyete saygı gösterilmesini istedi.