Daha 17 final mi yapıyor, bitiyor mu? Daha 17 final bölümü ne zaman?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Daha 17 dizisinin final yapacağına yönelik iddialar, yapımın takipçileri tarafından araştırılıyor. Pazar akşamları izleyiciyle buluşan dizinin ekran macerasının sona erip ermeyeceği merak konusu olurken, 15 Kasım'da yayınlanacak 25. bölümün final olup olmadığı da gündeme geldi. Peki, Daha 17 final mi yapıyor, dizi bitiyor mu? Daha 17 final bölümü ne zaman yayınlanacak? Detaylar...

DAHA 17 FİNAL Mİ YAPIYOR, DİZİ BİTİYOR MU?

Daha 17 dizisinin final yapacağına ilişkin iddialar gündeme gelse de 15 Kasım 2026 itibarıyla Kanal D veya yapım şirketi Pastel Film tarafından açıklanmış resmi bir final kararı bulunmuyor. Dizi, Kanal D'nin yayın takviminde yeni bölümüyle yer almaya devam ediyor.

Kanal D'nin resmi internet sitesinde de yapımın 25. bölümü listeleniyor. Bu nedenle dizinin 25. bölümle ekranlara veda edeceğine ilişkin iddialar doğrulanmış değil.

DAHA 17 FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Daha 17 dizisinin final bölümünün yayın tarihi henüz açıklanmadı. Yapımın kaçıncı bölümde sona ereceğine ilişkin de resmi bir bilgi bulunmuyor. Kanal D veya Pastel Film tarafından yeni bir açıklama yapılması halinde final tarihi netlik kazanacak.

DAHA 17 25. BÖLÜM FİNAL Mİ?

Hayır. Daha 17'nin 15 Kasım 2026 Pazar günü yayınlanan 25. bölümü için final duyurusu yapılmadı. Kanal D'nin resmi bölüm sayfasında 25. bölüm, dizinin son yayınlanan bölümü olarak yer alıyor. Buradaki “son bölüm” ifadesi, dizinin final yaptığı anlamına gelmiyor.

DAHA 17 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Daha 17, mevcut yayın düzenine göre pazar akşamları saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. 15 Kasım'da 25. bölümü yayınlanan dizinin bir sonraki bölümünün de yayın takviminde değişiklik olmaması halinde 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 20.00'de ekrana gelmesi bekleniyor.

DAHA 17 DİZİSİNİN KONUSU NE?

Pastel Film imzası taşıyan Daha 17, ailesini kaybettiğini düşünen 17 yaşındaki Aras'ın hikâyesini konu alıyor. Öldü zannettiği kardeşinin yaşadığını öğrenen Aras, onu bulmak için İstanbul'dan Bodrum'a uzanan bir yolculuğa çıkıyor. Gençlik ve dram türündeki dizide aile ilişkileri, geçmişte yaşanan sırlar ve karakterler arasındaki çatışmalar öne çıkıyor.