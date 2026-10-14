Cuma okullar tatil mi, okullar 2 gün tatil mi?

Okullar 2 gün tatil mi sorusunun yanıtı İstanbul Valiliği'nin açıklamasında yer alıyor. Valilik, il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime yalnızca 15 Ekim Perşembe günü için bir gün süreyle ara verdiğini duyurdu. 16 Ekim Cuma günü için ise şu ana kadar açıklanmış bir tatil kararı bulunmuyor. Cuma günü okullar açık mı, tatil uzatılacak mı? Tüm detaylar haberimizde…

CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

16 Ekim 2026 Cuma günü için açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar yalnızca 15 Ekim Perşembe gününü kapsıyor. Bu nedenle Valilik tarafından yeni bir karar açıklanmadığı sürece İstanbul'daki tüm okullarda cuma günü yüz yüze eğitimin normal program doğrultusunda devam etmesi bekleniyor.

OKULLAR 2 GÜN TATİL Mİ?

Hayır. İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında tatilin cuma gününü de kapsadığına ilişkin bir ifade yer almıyor. Dolayısıyla okul tatili şu an için yalnızca bir gün olarak uygulanacak.

TATİL UZATILACAK MI?

Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı, hava koşullarının seyrine bağlı olacak. Meteoroloji'nin tahminlerine göre perşembe günü İstanbul'un Avrupa Yakası'nda sabah saat 06.00'ya kadar, Anadolu Yakası'nda ise öğle saat 12.00'ye kadar kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışların öğleden sonra etkisini yitirmesi öngörüldüğünden, cuma günü için yeni bir tatil kararı alınması beklenmiyor. Ancak koşulların değişmesi halinde Valilik'in yeni bir değerlendirme yapma ihtimali bulunuyor.

ÜNİVERSİTELERDE CUMA GÜNÜ DERS VAR MI?

İstanbul'da Marmara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi 15 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün ara verdi. Bu üniversitelerde de kararlar yalnızca perşembe gününü kapsıyor. Türk-Alman Üniversitesi ise 15 ve 16 Ekim tarihlerinde derslerin çevrim içi yapılacağını açıkladı. Böylece Türk-Alman Üniversitesi'nde cuma günü de yüz yüze ders yapılmayacak.

MOTOSİKLET YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

İstanbul Valiliği'nin motosiklet ve türevi iki tekerlekli araçlara getirdiği trafik yasağı, 14 Ekim Çarşamba saat 21.00'de başladı. Yasağın bitiş tarihi açıklanmadı ve uygulama Valilik'ten ikinci bir talimat gelinceye kadar sürecek. Kocaeli'de ise motosiklet, scooter ve motokuryelere yönelik yasak 15 Ekim Perşembe saat 23.59'a kadar geçerli olacak.

DİĞER İLLERDE OKULLAR TATİL Mİ?

15 Ekim Perşembe günü için Bursa, Kocaeli, Ankara ve Antalya'da açıklanmış bir okul tatili kararı bulunmuyor. Bu illerde de cuma günü için herhangi bir tatil kararı söz konusu değil. Olumsuz hava koşullarına ilişkin kararlar her ilin kendi valiliği tarafından alındığından, öğrenci ve velilerin bulundukları ilin valiliğinin resmi açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.

OKUL TATİLİ AÇIKLAMALARI NEREDEN TAKİP EDİLİR?

Olası yeni tatil kararları, valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Öğrenci ve veliler ayrıca il milli eğitim müdürlüklerinin açıklamalarını ve okul yönetimlerinden gelecek bilgilendirmeleri takip edebilir. Sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış tatil iddialarına itibar edilmemesi önem taşıyor.