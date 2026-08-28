Cuma hangi diziler var? 28 Ağustos bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı?
Cuma günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Cuma dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 26 Ağustos 2026 Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? Cuma günü dizileri!
Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 AĞUSTOS 2026
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Maç Özel Basketbol
21:00 Türkiye - Litvanya FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı
22:45 Asırlık Gece
01:00 Turna Misali (Türk Sineması)
CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: Asırlık Gece
ATV: -
Kanal D: -
Show TV: -
NOW TV: -
Star TV: -