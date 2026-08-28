Cuma hangi diziler var? 28 Ağustos bu akşam dizilerin yeni bölümü var mı?

Cuma akşamı hangi diziler var? Cuma günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Cuma hangi diziler var 2026? İşte Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

TRT 1 YAYIN AKIŞI 26 AĞUSTOS 2026

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Maç Özel Basketbol

21:00 Türkiye - Litvanya FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Eleme Maçı

22:45 Asırlık Gece

01:00 Turna Misali (Türk Sineması)

CUMA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Cuma günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: Asırlık Gece

ATV: -

Kanal D: -

Show TV: -

NOW TV: -

Star TV: -