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CSKA Sofya Trabzonspor maçı hakemi kim, maçı kim yönetiyor soruları karşılaşma öncesinde merak ediliyor. UEFA'nın açıkladığı hakem atamalarına göre CSKA Sofya Trabzonspor maçını Fransız hakem Jeremie Pignard yönetecek. CSKA Sofya Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇINI KİM YÖNETİYOR?

Karşılaşmada düdük Fransa Futbol Federasyonu hakemlerinden Jeremie Pignard'da olacak.

YARDIMCI HAKEMLER KİM?

Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Hicham Zakrani yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Marc Bollengier olacak.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

CSKA Sofya Trabzonspor maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de izlenebilecek.