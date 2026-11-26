CSKA Sofya hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor soruları Trabzonspor'un rakibini merak eden futbolseverler tarafından araştırılıyor. CSKA Sofya, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'nın futbol kulübü. Takım, Bulgaristan'ın en üst futbol ligi olan Bulgaristan Birinci Ligi'nde mücadele ediyor. Trabzonspor ile CSKA Sofya, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Sofya'da karşılaşacak.

CSKA SOFYA HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

CSKA Sofya, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 1948 yılında kurulan bir futbol kulübü. Kırmızı-beyaz renkleri taşıyan kulüp, Bulgaristan'ın en çok şampiyonluk yaşayan ve en köklü kulüplerinden biri olarak biliniyor.

CSKA SOFYA HANGİ LİGDE OYNUYOR?

CSKA Sofya, Bulgaristan'ın en üst düzey futbol ligi olan Bulgaristan Birinci Ligi'nde mücadele ediyor. Takım, ligdeki son maçında Botev Plovdiv ile 3-3 berabere kaldı. Bir önceki maçta ise ezeli rakibi Levski Sofya'yı deplasmanda 3-0 yendi.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

CSKA Sofya Trabzonspor maçı 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.