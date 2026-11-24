MSB, Eskişehir'den havalanan AS-532 helikopterinin kaza kırıma uğradığını duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Milli Savunma Bakanlığı, eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerine ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı. Helikopterin enkazına ulaşıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
MSB: Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir
Kaynak: AA