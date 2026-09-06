Çorum FK Eyüpspor CANLI İZLE! Çorum FK Eyüpspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig’de Çorum FK ile Eyüpspor karşılaşması öncesinde futbolseverlerin maç heyecanı başladı. Mücadele öncesi gözler karşılaşmanın başlayacağı saate çevrildi. Peki, Çorum FK Eyüpspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Çorum FK Eyüpspor canlı izle! İşte detaylar...

ÇORUM FK EYÜPSPOR CANLI İZLE!

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Arca Çorum FK ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 6 Eylül 2026 Pazar günü oynanacak.

Süper Lig’de tarihinin ilk sezonunu geçiren Arca Çorum FK, ilk üç haftada henüz galibiyet alamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, sezonun ilk haftasında Galatasaray deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. İkinci haftada Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup olan Arca Çorum FK, üçüncü haftada ise Beşiktaş deplasmanında 6-2’lik yenilgi yaşadı.

Beşiktaş karşılaşmasında Dusan Vlahovic üç gol atarak mücadeleye damga vurdu. Arca Çorum FK, Eyüpspor karşılaşmasında Süper Lig’deki ilk galibiyetini taraftarı önünde almak istiyor.

ÇORUM FK EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arca Çorum FK-Eyüpspor karşılaşması beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. "Çorum FK-Eyüpspor maçı canlı izle" araması yapan futbolseverler, karşılaşmayı resmi yayın seçeneği üzerinden takip edebilecek.

ÇORUM FK EYÜPSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Arca Çorum FK ile Eyüpspor arasındaki Trendyol Süper Lig 4. hafta mücadelesi beIN SPORTS 2 ekranlarından izlenebilecek.

ÇORUM FK EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arca Çorum FK-Eyüpspor maçı 6 Eylül 2026 Pazar günü saat 17.00’de başlayacak.

ÇORUM FK EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR

Arca Çorum FK-Eyüpspor mücadelesi Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak.