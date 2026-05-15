Çorum FK Bodrum FK maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Çorum FK Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta?

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş maçında Çorum FK ile Bodrum FK, Süper Lig yolunda kritik bir 90 dakikada karşı karşıya geliyor. Sezon boyunca istikrarlı performans sergileyen iki ekip, bu kez Çorum Şehir Stadyumu'nda avantaj elde etmek ve bir üst tura yükselmek için sahaya çıkacak.

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş karşılaşmasında Arca Çorum FK ile Bodrum Fk, Süper Lig yolunda kader niteliği taşıyan bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Sezon boyunca gösterdikleri performansla dikkat çeken iki ekip, Çorum Şehir Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Mücadele, yalnızca bir maç olmanın ötesinde; iki takımın da sezon hedeflerini belirleyecek kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Peki, Çorum FK Bodrum FK maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Çorum FK Bodrum FK maçı ne zaman, saat kaçta?Detaylar...

ÇORUM FK BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanş mücadelesi olan Çorum FK – Bodrum FK karşılaşması, futbolseverler tarafından şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı ve HD kalitede yayınlanacak. 

ÇORUM FK BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Play-off 2. tur rövanş karşılaşması 15 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de başlayacak.

PLAY-OFF YOLCULUĞUNDA TAKIMLARIN PERFORMANSI

BODRUM FK’NIN SEZON PERFORMANSI

Normal sezonu 38 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle tamamlayan Bodrum FK, 5. sırada yer alarak play-off bileti aldı. İlk turda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşan Muğla temsilcisi, sahasında aldığı 2-0’lık galibiyetle adını 2. tura yazdırdı.

Bodrum FK, özellikle savunma disiplini ve hızlı hücum geçişleriyle dikkat çekiyor. Teknik ekip, Çorum deplasmanında kontrollü bir oyun planı ile sahada olmayı hedefliyor.

ÇORUM FK’NIN SEZON PERFORMANSI

Arca Çorum FK ise sezonu 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 71 puan toplayarak 4. sırada tamamladı. İlk play-off turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile karşılaşan kırmızı-siyahlılar, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak üst tura yükseldi.

Çorum FK, özellikle iç saha performansı ve taraftar desteğiyle güçlü bir görüntü sergiliyor. Bu avantaj, rövanş maçında belirleyici faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

MAÇIN HAKEM KADROSU VE DETAYLAR

Karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Yardımcı hakemlik görevlerini Furkan Ürün ve Bilal Gölen üstlenecek.

Bu kritik mücadelede hakem performansı, oyunun temposu ve kararların doğruluğu açısından büyük önem taşıyacak. Play-off maçlarının yüksek tansiyonu göz önüne alındığında, hakem heyetinin yönetimi de futbol kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.

Dilara Yıldız
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSuna Bey:

play-off maçı bu kadar kritikken hakem yönetimi herşeyi belirler bence Çorum evinde kazanır ama Bodrum da boş değil cezalar caydırıcı olsun bi zahmet

Haber YorumlarıMeltem Hale Ates:

şifresiz yayın mı olur ya para verip izleyeceksin futbol izliyosan zaten bu saatte maç mı izlenir adam gibi işine gücüne bak

Haber YorumlarıEnver Kahraman:

valla helal olsun maç saatine niye denk gelir kuran kursum var ?? yine kaçırcam galiba rabbim hayırlısını versin inşallah kazanan biz oluruz ???? maç trt sporda herkese duyrulur

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

