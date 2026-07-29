Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kimdir? Halil İbrahim Aşgın kaç yaşında, nereli?

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, eğitim geçmişi, akademik çalışmaları ve belediyecilik alanındaki görevleriyle kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Vatandaşlar, "Halil İbrahim Aşgın kimdir?", "Kaç yaşında?", "Nereli?" ve "Kariyerinde hangi görevleri üstlendi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın hayatı, eğitimi ve siyasi kariyerine dair merak edilen ayrıntılar...

ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM AŞGIN KİMDİR?

Halil İbrahim Aşgın, 1973 yılında Çorum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum'da tamamladı. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında yüksek lisansını, Hitit Üniversitesi'nde ise din sosyolojisi alanında doktorasını tamamladı. Akademisyenlik, girişimcilik ve sivil toplum çalışmalarının ardından siyasete adım atan Aşgın, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Çorum Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden belediye başkanı olarak göreve geldi.

HALİL İBRAHİM AŞGIN KAÇ YAŞINDA?

Halil İbrahim Aşgın, 1973 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

HALİL İBRAHİM AŞGIN NERELİ?

Halil İbrahim Aşgın, Çorum doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini de Çorum'da tamamlamıştır.

HALİL İBRAHİM AŞGIN'IN KARİYERİ

Halil İbrahim Aşgın, 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde "5393 Sayılı Belediye Kanunu Çerçevesinde Yerel Özerklik Açısından Belediyeler" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. Ardından Hitit Üniversitesi'nde "Din-Siyaset İlişkisi Bağlamında Milli Görüş Hareketi" başlıklı teziyle din sosyolojisi alanında doktora derecesi aldı.

1998-2015 yılları arasında yabancı dil, bilgisayar, mesleki eğitim ve yeminli mütercim-tercümanlık merkezi kurucu müdürlüğü yaptı. 2015 yılından 2019 yılında belediye başkanlığı aday adaylığı için görevinden ayrılıncaya kadar Hitit Üniversitesi'nde yerel yönetimler alanında akademisyen olarak görev yaptı. Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu, yönetici ve sözcü olarak çeşitli görevler üstlendi.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Çorum Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Aşgın, beş yıl bu görevi yürüttü. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden Çorum Belediye Başkanı seçilerek görevine devam etti. İyi derecede İngilizce bilen Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır.