Haberler

Cucurella sözünü tuttu! İşte tüm dünyanın merakla beklediği o dövme

Cucurella sözünü tuttu! İşte tüm dünyanın merakla beklediği o dövme Haber Videosunu İzle
Cucurella sözünü tuttu! İşte tüm dünyanın merakla beklediği o dövme
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın Dünya Kupası zaferi sonrası verdiği sözü unutmayan Marc Cucurella, Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin yüzünü vücuduna dövme yaptırdı.

İspanya Milli Takımı'nın başarılı sol beki Marc Cucurella, FIFA 2026 Dünya Kupası zaferinin ardından verdiği ilginç sözü yerine getirdi.

CUCURELLA SÖZÜNÜ TUTTU

Turnuva öncesinde yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'nı kazanırsak Luis de la Fuente'nin yüzünü dövme yaptıracağım" ifadelerini kullanan tecrübeli savunmacı, İspanya'nın şampiyonluğa ulaşmasıyla birlikte harekete geçti. Yıldız futbolcu, teknik direktörü Luis de la Fuente'nin portresini vücuduna dövme yaptırarak büyük kupanın sevincini unutulmaz bir jestle taçlandırdı.

İşte Cucurella'nın yaptırdığı o dövme:

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
3 ilde orman yangınları büyüyor! Antalya-Kumluca yolu da kapatıldı

3 il felaketi yaşıyor! Alevler büyüdü, bir yol daha trafiğe kapatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe Greenwood taktiğini Leao'da da yaptı! Kabul edildiği an İstanbul'da

Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Kabul edildiği anda uçak inecek
Soyadı, genç kızın başına dert oldu

Soyadı başına dert oldu

İddialı dizide büyük kriz! Başrol oyuncusu proje başlamadan bıraktı

İddialı dizide büyük kriz! Başrol oyuncusu proje başlamadan bıraktı
Yılmaz Erdoğan’dan Dilber açıklaması: Böyle bir etki beklemiyordum

Yılmaz Erdoğan’dan Dilber açıklaması: Böyle bir etki beklemiyordum
Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar

Dün "baba ocağı" diyorlardı, bugün çöpü layık gördüler
Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi'nin yeni takımı belli oluyor

Menajeri isim vererek duyurdu! Icardi'nin yeni takımı ortaya çıktı
İmzalar atıldı! Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni de artık Süper Lig'de

İmzalar atıldı! Hakan'ın kuzeni de artık Süper Lig'de