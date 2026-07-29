Cucurella sözünü tuttu! İşte tüm dünyanın merakla beklediği o dövme
İspanya'nın Dünya Kupası zaferi sonrası verdiği sözü unutmayan Marc Cucurella, Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin yüzünü vücuduna dövme yaptırdı.
İspanya Milli Takımı'nın başarılı sol beki Marc Cucurella, FIFA 2026 Dünya Kupası zaferinin ardından verdiği ilginç sözü yerine getirdi.
CUCURELLA SÖZÜNÜ TUTTU
Turnuva öncesinde yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası'nı kazanırsak Luis de la Fuente'nin yüzünü dövme yaptıracağım" ifadelerini kullanan tecrübeli savunmacı, İspanya'nın şampiyonluğa ulaşmasıyla birlikte harekete geçti. Yıldız futbolcu, teknik direktörü Luis de la Fuente'nin portresini vücuduna dövme yaptırarak büyük kupanın sevincini unutulmaz bir jestle taçlandırdı.
İşte Cucurella'nın yaptırdığı o dövme: