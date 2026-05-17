Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden polis ekipleri, görev sırasında saldırıya uğradı. Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde yaşanan olayda iki polis memuru ağır yaralanırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs etkisiz hale getirildi. Peki, Çorlu'da polislere kim saldırdı, kimlikleri açıklandı mı? Detaylar...

Olay, iş merkezinin ikinci katından yapılan silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesi sırasında meydana geldi. Sivil asayiş ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından şüpheli tarafından ateş açıldığı ve bu saldırı sonucunda iki polis memurunun ağır şekilde yaralandığı bildirildi.

Olayla ilgili en çok merak edilen konulardan biri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin kimliğinin açıklanıp açıklanmadığı oldu. Mevcut resmi süreçte, kimlik bilgilerine ilişkin net ve kamuoyuna açık bir açıklama yapılmadığı, soruşturmanın sürdüğü bilgisi öne çıkmaktadır.

Şüpheli şahsın teslim olması yönündeki çağrılara ateşle karşılık vermesi üzerine olayın daha da büyüdüğü ve çatışmaya dönüştüğü belirtilmiştir. Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucunda şüpheli olay yerinde etkisiz hale getirilmiştir.

Çorlu silahlı çatışma olayı, Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden polis ekiplerinin, görev sırasında ateşli saldırıya uğramasıyla başlayan olaylar zinciridir.

Olay, bir ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin iş merkezine ulaşmasıyla başlamış, ancak kısa sürede beklenmedik şekilde silahlı çatışmaya dönüşmüştür.

Edinilen bilgilere göre süreç şu şekilde ilerlemiştir:

İş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan sivil asayiş ekiplerine şüpheli şahıs tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu iki polis memuru ağır yaralandı.

Bölgeye çok sayıda takviye ekip ve sağlık ekibi yönlendirildi. Şüpheli şahsa teslim olması yönünde çağrı yapıldı ancak bu çağrılara ateşle karşılık verildiği için güvenlik güçleri müdahalede bulundu. Çıkan çatışma sonucunda şüpheli etkisiz hale getirildi.

Olayın ardından hem yaralanan polis memurlarına hem de şüpheli şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıların durumuna ilişkin ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Polis memurlarının ve şüphelinin hastanedeki tedavi süreci devam etmektedir.