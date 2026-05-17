Çorlu silahlı çatışma SON DAKİKA! Çorlu silahlı çatışmada şehit var mı, kaç polis yaralandı?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen silahlı çatışma olayı, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde yaşanan olayda, silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Peki, Çorlu silahlı çatışma mı oldu? Çorlu silahlı çatışmada şehit var mı? Detaylar...

ÇORLU SİLAHLI ÇATIŞMA SON DAKİKA!

Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından gelen silahlı kavga ihbarı sonrası olay yerine ulaşan sivil asayiş ekipleri, şüpheli bir şahsın ateş açmasıyla karşı karşıya kaldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru ağır şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye takviye polis ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olayın büyümesi üzerine şüpheli şahsa teslim olması yönünde defalarca çağrıda bulunuldu. Ancak şüphelinin ateşle karşılık vermeye devam etmesi üzerine güvenlik güçleri tarafından müdahale gerçekleştirildi. Yaşanan çatışma sonucunda şüpheli şahıs etkisiz hale getirildi.

Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili güvenlik birimleri ve adli makamlar tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÇORLU SİLAHLI ÇATIŞMADA ŞEHİT VAR MI?

Olayla ilgili ilk resmi bilgilere göre, silahlı çatışmada yaralanan 2 polis memurunun durumunun ağır olduğu belirtildi.