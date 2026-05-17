Haberler

Çorlu silahlı çatışma SON DAKİKA! Çorlu silahlı çatışmada şehit var mı, kaç polis yaralandı?

Çorlu silahlı çatışma SON DAKİKA! Çorlu silahlı çatışmada şehit var mı, kaç polis yaralandı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde silahlı çatışma ihbarına müdahale eden polis ekipleri, olay yerinde şüpheli tarafından açılan ateş sonucu saldırıya uğradı. Peki, Çorlu silahlı çatışmada şehit var mı? Çorlu silahlı çatışmaya dair son dakika gelişmeleri haberimizde.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen silahlı çatışma olayı, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde yaşanan olayda, silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Peki, Çorlu silahlı çatışma mı oldu? Çorlu silahlı çatışmada şehit var mı? Detaylar...

ÇORLU SİLAHLI ÇATIŞMA SON DAKİKA!

Edinilen bilgilere göre, iş merkezinin ikinci katından gelen silahlı kavga ihbarı sonrası olay yerine ulaşan sivil asayiş ekipleri, şüpheli bir şahsın ateş açmasıyla karşı karşıya kaldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru ağır şekilde yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye takviye polis ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olayın büyümesi üzerine şüpheli şahsa teslim olması yönünde defalarca çağrıda bulunuldu. Ancak şüphelinin ateşle karşılık vermeye devam etmesi üzerine güvenlik güçleri tarafından müdahale gerçekleştirildi. Yaşanan çatışma sonucunda şüpheli şahıs etkisiz hale getirildi.

Yaralanan polis memurları ile şüpheli, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili güvenlik birimleri ve adli makamlar tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ÇORLU SİLAHLI ÇATIŞMADA ŞEHİT VAR MI?

Olayla ilgili ilk resmi bilgilere göre, silahlı çatışmada yaralanan 2 polis memurunun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Savaşta bir ilk! BAE’de nükleer santral yakınında dron saldırısı

Savaşta bir ilk! Arap ülkesindeki nükleer santrale dron saldırısı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

Özel'in şoförünün telefonundan çıkan yazışmalar skandalı ortaya koydu
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
Lula savaştaki tarafını haftalar sonra açıkladı

ABD-İran savaşında tarafını seçti
Gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı

Misafir olarak gittikleri evde gelin görümce birbirini bıçakladı
Bursa'da feci kaza: Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı

Motosiklet tutkunu sanatçı hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı
Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı! Tutuklama sonrası gözler eski ihalelerde

Gökhan Cumalı dosyası yeniden açıldı
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var

Eurovısıon şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir

Bu görüntüler başlarını derde soktu! Şampiyonluk el değiştirebilir