Çorlu SON DAKİKA! Çorlu'da silahlı çatışma mı oldu? Tekirdağ Çorlu polise silahlı saldırı mı oldu?

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde silahlı kavga ihbarına müdahale eden 2 polis memuru çıkan çatışmada ağır yaralandı, şüpheli ise etkisiz hale getirildi. Peki, Çorlu'da silahlı saldırı mı oldu? Tekirdağ Çorlu polise silahlı saldırı mı oldu? Detaylar...

ÇORLU SON DAKİKA! ÇORLU’DA SİLAHLI SALDIRI MI OLDU?

Reşadiye Mahallesi sınırlarında bulunan Kumyol Caddesi üzerindeki bir iş merkezinin ikinci katından silahlı kavga ihbarı yapılması üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İhbar sonrası olay yerine ulaşan sivil asayiş ekiplerine şüpheli tarafından ateş açıldığı ve bu saldırı sonucu 2 polis memurunun ağır yaralandığı belirtildi.

Bölgeye kısa sürede takviye polis ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirilirken, olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

ÇORLU’DA POLİSLERE ATEŞ AÇILDI

Olay sırasında şüpheli şahsın teslim olması yönünde yapılan çağrılara ateşle karşılık verdiği, bunun üzerine polis ekiplerinin müdahalede bulunduğu ifade edildi. Çıkan çatışmada şüphelinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

REŞADİYE MAHALLESİ’NDE OPERASYON VE MÜDAHALE

Olayın yaşandığı Reşadiye Mahallesi çevresinde güvenlik birimleri tarafından geniş çaplı önlem alındı. Yaralanan polis memurları ile şüphelinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili güvenlik güçlerinin ve ilgili birimlerin soruşturmayı sürdürdüğü, olayın tüm yönleriyle incelendiği aktarıldı.