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Çok Güzel Hareketler 2, 22 Ekim 2026 Perşembe günü başlayan 9. sezonunda televizyon yerine YouTube üzerinden yayınlanıyor. 8. sezonunu Star TV ekranlarında tamamlayan program, yeni sezonda televizyonda yer almıyor. Yeni bölümler, programın resmi YouTube kanalından izleyicilerle buluşuyor. Ekibin canlı turne ve gösterileri de devam ediyor. Çok Güzel Hareketler 2 hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor, sadece internette mi, yeni bölümler ne zaman yayınlanıyor ve program daha önce hangi kanallarda yer aldı soruları izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte Çok Güzel Hareketler 2'nin yayın bilgilerine ilişkin tüm detaylar.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 HANGİ KANALDA?

Çok Güzel Hareketler 2, 9. sezonunda herhangi bir televizyon kanalında yayınlanmıyor. Program, yeni sezonda televizyon yerine YouTube üzerinden izleyicilerle buluşuyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?

Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümleri, programın resmi YouTube kanalında yayınlanıyor. İzleyiciler, bölümleri bilgisayar, akıllı telefon, tablet ve akıllı televizyonlar üzerinden YouTube aracılığıyla ücretsiz olarak izleyebiliyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 SADECE İNTERNETTE Mİ YAYINLANIYOR?

Evet, Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni sezon bölümleri internet üzerinden, YouTube'da yayınlanıyor. Programın 9. sezonunda televizyonda yayınlanacağına dair bir açıklama bulunmuyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLADI?

Çok Güzel Hareketler 2'nin 9. sezonu, 22 Ekim 2026 Perşembe günü başladı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Programın yeni sezonu perşembe günü başladı. Yeni bölümlerin yayın saatine ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı. İzleyicilerin yeni bölümleri programın resmi YouTube kanalından takip etmesi öneriliyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 DAHA ÖNCE HANGİ KANALLARDA YAYINLANDI?

Çok Güzel Hareketler 2, uzun yıllar Kanal D ekranlarında yayınlandı. Program, 2022 yılında Kanal D'den ayrılarak Star TV'ye geçti. 8. sezonunu Star TV'de tamamlayan program, 9. sezonda televizyon yerine YouTube'da yayınlanmaya başladı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2'Yİ KİM HAZIRLIYOR?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak ekibi tarafından hazırlanıyor. Programın genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan üstleniyor. Program, genç komedyenlerin sahne aldığı skeçlerle izleyicilere ulaşıyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 CANLI GÖSTERİLERİ DEVAM EDİYOR MU?

Evet, Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin canlı turne ve gösterileri devam ediyor. Gösterilere ilişkin tarih ve bilet bilgileri, BKM'nin resmi kanalları üzerinden duyuruluyor.