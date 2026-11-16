Çocuk Hakları Günü ne zaman? En güzel Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajlarıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukların yaşama, eğitim, sağlık, korunma ve katılım haklarına dikkat çekmek amacıyla her yıl dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Okullarda, kurumlarda ve sosyal medyada farkındalık paylaşımlarının yapıldığı bu özel gün yaklaşırken "Çocuk Hakları Günü ne zaman?" sorusu da merak ediliyor.
Dünya Çocuk Hakları Günü bu yıl 20 Kasım 2026 Cuma günü kutlanacak. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin kabul edildiği güne denk gelen 20 Kasım, Türkiye'de de okullarda düzenlenen programlar, panolar ve farkındalık etkinlikleriyle anılıyor. Bu anlamlı gün için sevdiklerinize, öğrencilerinize ve çocuklarınıza gönderebileceğiniz en güzel, kısa, anlamlı ve resimli paylaşımlara uygun Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları sizler için derlendi. İşte 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün tarihi, anlamı ve en güzel mesajları.
ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünya Çocuk Hakları Günü, her yıl 20 Kasım'da kutlanıyor. 2026 yılında 20 Kasım, Cuma gününe denk geliyor.
ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NEDEN 20 KASIM'DA KUTLANIYOR?
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 20 Kasım 1989'da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi kabul etti. Bu tarih, çocuk haklarının uluslararası alanda güvence altına alınması bakımından dönüm noktası oldu ve o günden bu yana 20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Türkiye, sözleşmeyi 1990 yılında imzaladı, 1995 yılında ise yürürlüğe koydu.
ÇOCUK HAKLARI NELERDİR?
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 18 yaşın altındaki her bireyi çocuk olarak kabul ediyor. Sözleşmede yer alan temel haklar şöyle sıralanıyor:
Yaşama hakkı
Eğitim hakkı
Sağlık hakkı
Oyun oynama ve dinlenme hakkı
Her türlü şiddet, ihmal ve istismara karşı korunma hakkı
Ayrımcılığa uğramama hakkı
Düşüncesini özgürce ifade etme ve katılım hakkı
Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı
EN GÜZEL ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI
Her çocuğun gülüşü, dünyanın geleceğidir. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
Bir çocuğun elinden tutmak, geleceği korumaktır. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
Oyun oynamak, okumak, sağlıklı büyümek ve sevilmek her çocuğun hakkıdır. Çocuk Hakları Günü'nüz kutlu olsun.
Çocuklar korunacak emanetler değil, dinlenecek seslerdir. Tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
Hiçbir çocuğun gözünde yaş, kalbinde korku olmasın. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
Bugün bir çocuğun hayaline ortak olun. Çünkü yarın, onların hayalleriyle kurulacak. Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
Savaşın, açlığın ve şiddetin olmadığı, her çocuğun güvenle büyüdüğü bir dünya dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
Bir çocuğa verilen sevgi, topluma verilen en güzel hediyedir. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
KISA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ SÖZLERİ
Çocuk mutluysa dünya güzeldir.
Her çocuk eşittir, her çocuk değerlidir.
Çocukların hakkı, hepimizin sorumluluğu.
Oyun bir haktır, eğitim bir haktır, sevgi bir haktır.
Geleceği korumak istiyorsan bugün bir çocuğu koru.
Çocukların sesi duyulmadıkça dünya eksik kalır.
ÖĞRETMENLER İÇİN ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI
Sevgili öğrencilerim, her biriniz bu dünyanın en kıymetli hazinesisiniz. Haklarınızı bilen, kendini özgürce ifade eden bireyler olarak büyümeniz dileğiyle Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
Bir sınıfta en çok öğrenilen şey, her çocuğun eşit ve değerli olduğudur. Tüm öğrencilerimizin 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.
ATATÜRK'ÜN ÇOCUKLARLA İLGİLİ SÖZLERİ
Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz.
Çocuklarımızı öyle yetiştireceğiz ki onlar, Cumhuriyetimizin kendilerine verdiği hakların kıymetini bilecekler.
ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NASIL KUTLANIR?
Dünya Çocuk Hakları Günü'nde okullarda çocuk haklarını anlatan panolar hazırlanıyor, resim, şiir ve kompozisyon etkinlikleri düzenleniyor. Kurumlar ve sivil toplum kuruluşları da farkındalık programları ve sosyal medya kampanyalarıyla çocukların haklarına dikkat çekiyor. Aileler ise bu anlamlı günde çocuklarıyla haklarını konuşarak ve birlikte vakit geçirerek günü değerlendirebiliyor.
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