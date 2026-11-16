Dünya Çocuk Hakları Günü bu yıl 20 Kasım 2026 Cuma günü kutlanacak. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin kabul edildiği güne denk gelen 20 Kasım, Türkiye'de de okullarda düzenlenen programlar, panolar ve farkındalık etkinlikleriyle anılıyor. Bu anlamlı gün için sevdiklerinize, öğrencilerinize ve çocuklarınıza gönderebileceğiniz en güzel, kısa, anlamlı ve resimli paylaşımlara uygun Çocuk Hakları Günü sözleri ve mesajları sizler için derlendi. İşte 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nün tarihi, anlamı ve en güzel mesajları.

Dünya Çocuk Hakları Günü, her yıl 20 Kasım'da kutlanıyor. 2026 yılında 20 Kasım, Cuma gününe denk geliyor.

ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NEDEN 20 KASIM'DA KUTLANIYOR?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 20 Kasım 1989'da Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi kabul etti. Bu tarih, çocuk haklarının uluslararası alanda güvence altına alınması bakımından dönüm noktası oldu ve o günden bu yana 20 Kasım, Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanıyor. Türkiye, sözleşmeyi 1990 yılında imzaladı, 1995 yılında ise yürürlüğe koydu.

ÇOCUK HAKLARI NELERDİR?

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, 18 yaşın altındaki her bireyi çocuk olarak kabul ediyor. Sözleşmede yer alan temel haklar şöyle sıralanıyor:

Yaşama hakkı

Eğitim hakkı

Sağlık hakkı

Oyun oynama ve dinlenme hakkı

Her türlü şiddet, ihmal ve istismara karşı korunma hakkı

Ayrımcılığa uğramama hakkı

Düşüncesini özgürce ifade etme ve katılım hakkı

Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı

EN GÜZEL ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ MESAJLARI

Her çocuğun gülüşü, dünyanın geleceğidir. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Bir çocuğun elinden tutmak, geleceği korumaktır. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Oyun oynamak, okumak, sağlıklı büyümek ve sevilmek her çocuğun hakkıdır. Çocuk Hakları Günü'nüz kutlu olsun.

Çocuklar korunacak emanetler değil, dinlenecek seslerdir. Tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Hiçbir çocuğun gözünde yaş, kalbinde korku olmasın. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Bugün bir çocuğun hayaline ortak olun. Çünkü yarın, onların hayalleriyle kurulacak. Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Savaşın, açlığın ve şiddetin olmadığı, her çocuğun güvenle büyüdüğü bir dünya dileğiyle. Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.

Bir çocuğa verilen sevgi, topluma verilen en güzel hediyedir. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun.