Claudio Manuel kimdir, öldü mü? Green Card çekilişinin süresiz iptaline sebep olan Claudio Manuel, kimi öldürdü?

ABD'de Brown Üniversitesi kampüsünde yaşanan trajik silahlı saldırı ve MIT Profesörü Nuno Loureiro cinayeti, ülkede büyük yankı uyandırdı. Olayın şüphelisi Claudio Manuel Neves Valente'nin intiharı, soruşturmayı daha da karmaşık hale getirirken, ABD göçmenlik ve Green Card süreçleriyle ilgili tartışmaları da alevlendirdi. Peki, Claudio Manuel kimdir, öldü mü? Claudio Manuel kaç yaşında, nereli? Green Card çekilişinin süresiz iptaline sebep olan Claudio Manuel, kimi öldürdü? Detaylar...

GREEN CARD ÇEKİLİŞİNİN SÜRESİZ İPTALİNE SEBEP OLAN CLAUDIO MANUEL KİMDİR?

ABD'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen trajik olaylar zinciri, yalnızca Brown Üniversitesi ve MIT topluluklarını sarsmakla kalmadı, aynı zamanda göçmenlik ve Green Card süreçleri üzerinde de tartışmalara yol açtı. Olayın merkezinde yer alan Claudio Manuel Neves Valente, Brown Üniversitesi kampüsünde yaşanan silahlı saldırının ve MIT profesörü Nuno Loureiro'nun ölümüne dair soruşturmanın şüphelisi olarak tanındı.

FBI Boston Ofisi tarafından yapılan açıklamalara göre, Valente, ABD'de uzun süredir yasal statüde bulunan bir kişi olarak kayıtlıydı ve bu olaylar ABD genelinde güvenlik ve göçmenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Özellikle Green Card çekilişlerinin güvenliği ve katılımcıların geçmiş kontrol süreçleri konusunda yeni soru işaretleri oluştu.

CLAUDIO MANUEL ÖLDÜ MÜ?

FBI, Rhode Island polisi ve Providence Polis Departmanı tarafından yapılan ortak açıklamada, Claudio Manuel Neves Valente'nin New Hampshire eyaletindeki Salem şehrinde ölü bulunduğu duyuruldu. Yetkililer, Valente'nin kendi silahı ile intihar ettiğini belirtti.

Bu gelişme, Brown Üniversitesi'nde iki kişinin ölümüne yol açan silahlı saldırının ardından gelen panik havasını ve MIT Profesörü Nuno Loureiro cinayetiyle olan bağlantısını araştıran yetkililer için soruşturmanın kritik bir dönüm noktası oldu. Valente'nin ölümü, olayın ardındaki motivasyonun tam olarak ortaya çıkarılmasını zorlaştırsa da, soruşturma ekipleri olayın tüm yönlerini titizlikle incelemeye devam ediyor.

CLAUDIO MANUEL KAÇ YAŞINDA?

Şüpheli Claudio Manuel Neves Valente'nin doğum tarihi ve kesin yaşı FBI açıklamalarında net olarak paylaşılmadı.

CLAUDIO MANUEL NERELİ ?

Kayıtlara göre Claudio Manuel Neves Valente'nin kökeni Portekiz'e dayanıyor.

CLAUDIO MANUEL KİMİ ÖLDÜRDÜ?

Olayın merkezinde, iki farklı ölüm bulunuyor:

Brown Üniversitesi Saldırısı: Rhode Island'daki kampüste gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Saldırının şüphelisi olarak Claudio Manuel Neves Valente'nin adı geçti.

MIT Profesörü Nuno Loureiro Cinayeti: Valente'nin MIT'de görev yapan profesör Nuno Loureiro'nun ölümüne de bağlantısı olduğu bildirildi. Yetkililer, bu iki olayın birbirine nasıl bağlandığını araştırıyor.

FBI açıklamalarında, Valente'nin "iki cinayet ve ateşli silah suçları" isnadıyla eyalet genelinde arandığı ve hakkında Rhode Island'da resmi tutuklama emri çıkarıldığı belirtildi.