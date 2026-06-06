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Ataşehir'de kokudan rahatsız olan mahalleli ihbar etti; evden 5 kamyon çöp çıktı

Ataşehir'de kokudan rahatsız olan mahalleli ihbar etti; evden 5 kamyon çöp çıktı
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Ataşehir'de kötü koku ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bir daireden 5 kamyon çöp ve atık çıkardı. Mahalle sakinlerinin şikayetiyle ortaya çıkan çöp evde 10 yıllık birikim bulundu.

Ataşehir'de mahalle sakinlerinin çevreye yayılan kötü koku nedeniyle yaptığı ihbar, bir 'çöp evi' ortaya çıkardı. Zabıta ve temizlik ekiplerinin müdahale ettiği daireden tam 5 kamyon çöp ve atık malzeme çıkarıldı.

Ataşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi'nde bulunan bir adresten yoğun koku yayıldığı yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti. Belirtilen adrese giden ekipler, dairenin çöplerle dolu olduğunu gördü. Yapılan incelemelerin ardından yasal işlemler başlatılırken, evin tahliyesi için belediye temizlik ekipleri de çalışmalara katıldı. Ev içerisinde uzun süredir biriktirildiği anlaşılan çok sayıda atık malzeme, plastik şişeler ve kullanılmayan eski eşyalar, temizlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Tahliye çalışmaları sırasında sokakta güvenlik önlemleri alınırken, evden çıkarılan tonlarca çöp belediyeye ait kamyonlara yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı.

"HER ODADAN BİRER KAMYON ÇÖP ÇIKTI"

Evde yaşayan kadının yaklaşık 10 yıldır sokaklardan geri dönüşüm malzemesi topladığını belirten mahalle sakini İlhan Karagöl, "Hanımefendi yaklaşık 10 senedir buralarda çöplerden bidon, pet şişeler topluyordu. Onları evde biriktirmiş; adeta her odadan birer kamyon çöp çıktı. Komşular kokudan dolayı rahatsız olup ihbar etmişler. Ekipler geldi, içerideki çöpleri boşaltıyorlar. İçeride bayağı yoğun bir koku var, komşular çok rahatsız olmuştu. Toplamda 5 kamyon çöp çıktı evden" dedi.

Belediye ekiplerinin, tahliye işleminin ardından evde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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