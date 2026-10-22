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Çin’de deprem mi oldu, Çin’deki 7 büyüklüğündeki depremde ölen var mı, ölen Türk var mı?

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Çin’de deprem mi oldu, Çin’deki 7 büyüklüğündeki depremde ölen var mı, ölen Türk var mı?
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Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde meydana gelen 7 büyüklüğündeki deprem, dünya gündeminin üst sıralarına yerleşti. Sarsıntının ardından “Çin’de deprem mi oldu?”, “depremde ölen var mı?” ve “ölen ya da etkilenen Türk var mı?” soruları en çok araştırılan konular arasına girdi.

Çin Deprem Ağları Merkezi’nin açıklamasına göre deprem, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 17.33’te Tibet’in kuzeyindeki Nagqu (Nakçu) bölgesinde meydana geldi. İlk açıklamalarda henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise bölgede can kaybı yaşanabileceği uyarısında bulundu. İşte Çin’deki depreme dair bilinenler.

ÇİN’DE DEPREM Mİ OLDU?

Evet. Çin’in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi’nde 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC), depremin yerel saatle 22.33’te kaydedildiğini ve büyüklüğünün 7 olduğunu açıkladı. CENC’ye göre bu deprem, Çin’de Ocak 2024’ten bu yana kaydedilen en şiddetli sarsıntı oldu.

DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

Depremin merkez üssü, Tibet’in kuzeyindeki Nagqu kentine bağlı yüksek rakımlı bir ilçe olarak belirlendi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne (USGS) göre merkez üssü, Nagqu’nun yaklaşık 183 kilometre kuzeydoğusunda, Tibet ile Qinghai bölgeleri arasındaki sınır hattında bulunuyor. Deprem, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Merkez üssünün Tibet’in başkenti Lhasa’ya uzaklığı ise yaklaşık 400 kilometre.

ÇİN DEPREMİNDE ÖLEN VAR MI?

İlk açıklamalara göre depremde henüz can kaybı veya hasar bildirilmedi. Ancak USGS, deprem kaynaklı can kayıpları açısından sarı alarm yayımlayarak bazı can kayıplarının yaşanabileceği uyarısında bulundu. Kurum, bölge halkının genellikle depreme karşı dayanıksız yapılarda yaşadığına dikkat çekti. Bölgenin seyrek nüfuslu ve yüksek rakımlı bir alan olması nedeniyle hasar tespit çalışmalarının zaman alabileceği belirtiliyor.

ÇİN DEPREMİNDE ÖLEN TÜRK VAR MI?

Depremde hayatını kaybeden ya da yaralanan Türk vatandaşına ilişkin şu ana kadar herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliği ya da Dışişleri Bakanlığı’ndan da bu konuda bir açıklama yapılmadı. Bölgede yakını bulunan vatandaşların, Türkiye’nin Çin’deki dış temsilciliklerinin duyurularını takip etmesi öneriliyor.

DEPREM BÖLGEDE GÜÇLÜ HİSSEDİLDİ

CENC, sarsıntının bölgede güçlü şekilde hissedildiğini açıkladı. Yetkililerin, olası hasarı belirlemek için bölgede çalışma başlattığı bildirildi.

TİBET’TE DAHA ÖNCE DE YIKICI DEPREMLER YAŞANDI

Tibet, deprem riski yüksek bölgeler arasında yer alıyor. Bölgenin Şigatse iline bağlı Tingri ilçesinde Ocak 2025’te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 120 kişi hayatını kaybetmişti.

ÇİN DEPREMİNE DAİR GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Çin makamlarının hasar ve olası can kayıplarına ilişkin yapacağı açıklamalar bekleniyor. Bölgeden yeni bilgiler geldikçe depremin etkileri daha net ortaya çıkacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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