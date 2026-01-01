Cihan Ünal kimdir? Cihan Ünal kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Sahne tozunu çocuk yaşlarda yutmaya başlayan, sesi ve oyunculuğuyla kuşaklar boyunca iz bırakan Cihan Ünal, Türk tiyatro ve sinema tarihinin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Yalnızca rol aldığı yapımlarla değil, akademik alandaki çalışmaları ve yetiştirdiği oyuncularla da adından söz ettiren usta sanatçının yaşam öyküsü yeniden gündemde. Cihan Ünal'ın yaşı, memleketi ve sanatla geçen uzun kariyerine dair ayrıntılar merak ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CİHAN ÜNAL KİMDİR?

Cihan Ünal, 22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu'da dünyaya gelen, Türk tiyatro, sinema ve dizi dünyasının usta isimlerinden biridir. Sanat hayatına çok genç yaşlarda Ankara Radyosu'nda başlayan Ünal; oyunculuğun yanı sıra eğitmenliği, yönetmenliği ve akademik çalışmalarıyla da Türk tiyatrosuna önemli katkılar sunmuştur. Uzun yıllar Devlet Tiyatroları'nda görev almış, birçok kuşağın yetişmesinde etkili olmuştur.

CİHAN ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

1946 doğumlu olan Cihan Ünal, 2026 yılı itibarıyla 79 yaşındadır. Sanat yaşamını aktif şekilde sürdürmeye devam etmektedir.

CİHAN ÜNAL NERELİ?

Cihan Ünal, Kastamonu doğumludur. İlkokul eğitimini Tosya ve Kırıkkale'de tamamlamış, ortaokul ve lise öğrenimini Ankara'da almıştır.

CİHAN ÜNAL'IN KARİYERİ

Cihan Ünal'ın kariyeri, tiyatro temelli güçlü bir sanat yolculuğunu yansıtır. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden 1969 yılında mezun olduktan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. Aynı zamanda akademik alanda da aktif rol üstlenerek Ankara Devlet Konservatuvarı, Mimar Sinan Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda uzun yıllar öğretim görevlisi olarak çalıştı; Tiyatro Anasanat Dalı Başkanlığı yaptı.

Sinema kariyerine 1971 yapımı "Damdaki Kemancı" filmiyle adım atan Ünal, 1974'te rol aldığı "Şeytan" filmiyle geniş kitlelerin dikkatini çekti. IV. Murat, Mine, Kuruluş Osmancık, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi yapımlarla sinema ve televizyon dünyasında da iz bıraktı.

Tiyatro sahnesinde hem oyuncu hem yönetmen olarak yer alan Cihan Ünal, yurtiçinde ve yurtdışında birçok festival ve turneye katıldı. Kariyeri boyunca Altın Kelebek, Avni Dilligil, Sadri Alışık ve Türk Dil Kurumu Özel Ödülü gibi prestijli ödüllere layık görüldü.

Bugün hâlâ tiyatro çalışmalarını sürdüren Cihan Ünal, oyunculuk ve diksiyon alanında verdiği eğitimlerle sanat dünyasına katkı sunmaya devam etmektedir.