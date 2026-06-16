Cherif Ndaye neden yok, Cherif Ndaye Fransa Senegal maçında oynuyor mu, Cherif Ndaye Fransa Senegal maçında yedek mi, sakat mı, cezalı mı?

Fransa ile Senegal arasında oynanacak Dünya Kupası karşılaşması öncesinde gözler Senegal Milli Takımı’nın kadro tercihine çevrildi. Özellikle Cherif Ndaye’nin maçta görev alıp almayacağı, yedek mi başlayacağı veya sakatlık ya da ceza nedeniyle kadroda bulunup bulunmadığı futbolseverler tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte Cherif Ndaye’nin son durumu hakkında detaylar.

FRANSA-SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? DÜNYA KUPASI MAÇINA GERİ SAYIM

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa ile Senegal arasında oynanacak karşılaşma futbolseverler tarafından büyük heyecanla bekleniyor. Kritik mücadele öncesi maçın yayın bilgileri, saati ve oynanacağı stat merak konusu oldu. Dev karşılaşma Türkiye’de ve bazı ülkelerde farklı kanallardan canlı olarak ekranlara gelecek.

FRANSA-SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Fransa-Senegal Dünya Kupası maçı Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma Azerbaycan merkezli İçtimai TV üzerinden de futbolseverlerle buluşacak.

TRT 1 YAYIN BİLGİLERİ VE PLATFORM DETAYLARI

Maçı TRT 1 üzerinden izlemek isteyen futbolseverler farklı platformlardan erişim sağlayabilecek. TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izlenebiliyor.

Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz yayın yaparak geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.

FRANSA-SENEGAL MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Kupası’ndaki önemli karşılaşma 16 Haziran 2026 Salı günü oynanacak. Grup aşamasında kritik öneme sahip mücadele, iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

FRANSA-SENEGAL MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği Fransa-Senegal karşılaşması saat 22.00’de başlayacak. Maçın başlama düdüğüyle birlikte tribünlerde ve ekran başında büyük bir heyecanın yaşanması bekleniyor.

FRANSA-SENEGAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev karşılaşma, ABD’nin New Jersey eyaletinde yer alan East Rutherford şehrindeki MetLife Stadyumu’nda oynanacak. Modern yapısı ve yüksek kapasitesiyle bilinen stat, Dünya Kupası’nın önemli maçlarına ev sahipliği yapıyor.

DÜNYA KUPASI’NDA KRİTİK KARŞILAŞMA

Fransa ve Senegal, grup aşamasında avantaj elde etmek için sahaya çıkacak. İki takımın da hedefi galibiyet olurken, mücadelede yıldız oyuncuların performansı belirleyici olacak. Futbolseverler ise bu dev karşılaşmayı yakından takip edecek.

CHERİF NDAYE FRANSA SENEGAL MAÇINDA OYNUYOR MU?

Cherif Ndaye Fransa Senegal maçında yedekelr arasında yer alıyor.