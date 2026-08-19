Şampiyonlar Ligi'nde ilginç gece! Tüm maçlar berabere bitti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Günün oynanan diğer maçlarında da eşitlik bozulmadı.
Uefa Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları başladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 3 KRİTİK MAÇA SAHNE OLDU
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda 3 karşılaşma oynandı. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin maçı dışında oynanan iki karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçların sonuçları şöyle:
- Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa): 1-1
- Levski Sofya (Bulgaristan)-AEK (Yunanistan): 0-0
- Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viking (Norveç): 2-2