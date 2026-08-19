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Şampiyonlar Ligi'nde ilginç gece! Tüm maçlar berabere bitti

Şampiyonlar Ligi'nde ilginç gece! Tüm maçlar berabere bitti
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Günün oynanan diğer maçlarında da eşitlik bozulmadı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu ilk maçları başladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3 KRİTİK MAÇA SAHNE OLDU

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının play-off turunda 3 karşılaşma oynandı. Temsilcimiz  Fenerbahçe, sahasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin maçı dışında oynanan iki karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. 

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanan maçların sonuçları şöyle:

  • Fenerbahçe-Olimpik Lyon (Fransa): 1-1
  • Levski Sofya (Bulgaristan)-AEK (Yunanistan): 0-0
  • Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viking (Norveç): 2-2
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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