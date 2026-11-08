Cevad Prekazi kimdir, aslen nereli, Türk mü, Cevad Prekazi Galatasaray’da oyandı mı, ne zaman oynadı, Cevad Prekazi hangi takımlarda oynadı?

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Cevad Prekazi, 18 Ağustos 1957'de bugünkü Kosova sınırları içinde yer alan Mitroviça'da doğdu. Kosovalı Arnavut bir ailenin çocuğu olan Prekazi, Galatasaray'da forma giydiği yıllarda Türk vatandaşlığına geçti. Yugoslavya'da Partizan ve Hajduk Split formalarını giyen Prekazi, 1985-1991 yılları arasında Galatasaray'da oynadı. İşte Cevad Prekazi'nin hayatı ve kariyerine ilişkin merak edilenler.

CEVAD PREKAZİ KİMDİR?

Cevad Prekazi, orta saha mevkisinde oynayan eski futbolcu ve teknik adam. 18 Ağustos 1957'de Mitroviça'da doğdu. Futbola memleketinde Remont Titova Mitrovica'da başladı. 1974 yılında Partizan altyapısına katılan Prekazi, kısa sürede A takıma yükseldi. Güçlü sol ayağı, oyun zekâsı ve uzak mesafeden attığı frikikleriyle tanınan Prekazi, Galatasaray'da efsaneleşti. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük ve altyapı antrenörlüğü yaptı.

CEVAD PREKAZİ ASLEN NERELİ?

Cevad Prekazi aslen Kosovalı. Anne ve babası Kosovalı Arnavut olan Prekazi, o dönem Yugoslavya'ya bağlı olan Mitroviça'da dünyaya geldi. Uzun yıllarını Belgrad'da geçiren Prekazi, kendisini Yugoslav olarak tanımladı.

CEVAD PREKAZİ TÜRK MÜ?

Cevad Prekazi, Türk vatandaşlığına sahip. Galatasaray'da forma giydiği dönemde Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığına geçen Prekazi'nin pasaportunu dönemin Başbakanı Turgut Özal'ın verdiği biliniyor. Prekazi'nin nüfus kaydında asıl soyadı korundu. Kökeni Arnavut olan Prekazi, hem Yugoslav hem de Türk kimliğini taşıdı.

CEVAD PREKAZİ GALATASARAY'DA OYNADI MI?

Evet, Cevad Prekazi Galatasaray'da oynadı. Hajduk Split'te birlikte forma giydiği arkadaşı Simoviç'in önerisiyle 1985 yılında Galatasaray'a transfer olan Prekazi, teknik direktör Jupp Derwall döneminde sarı kırmızılı takıma katıldı. Prekazi, Galatasaray formasıyla ligde 185 maça çıktı ve 40 gol attı.

CEVAD PREKAZİ GALATASARAY'DA NE ZAMAN OYNADI?

Cevad Prekazi, 1985-1991 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Bu dönemde sarı kırmızılı takımla 1986-1987 ve 1987-1988 sezonlarında üst üste iki lig şampiyonluğu yaşadı. 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükselen Galatasaray kadrosunun önemli isimleri arasında yer aldı. Prekazi'nin bu turnuvada Monaco karşısında Köln'de attığı uzak mesafeli gol, Galatasaray taraftarının hafızasından hiç silinmedi.

CEVAD PREKAZİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Cevad Prekazi'nin futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Partizan (1976-1983)

Hajduk Split (1983-1985)

Baltimore Blast (salon futbolu, 1984-1985)

Galatasaray (1985-1991)

Altay (1991-1992)

Bakırköyspor (1992-1993)

Trudbenik (1993)

Prekazi, profesyonel kariyerinde toplam 380 lig maçına çıktı ve 65 gol attı.

CEVAD PREKAZİ HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Cevad Prekazi'nin kariyerinde kazandığı kupalar şöyle:

Yugoslavya Ligi şampiyonluğu (Partizan, 1975-1976, 1977-1978, 1982-1983)

Mitropa Kupası (Partizan, 1977-1978)

Yugoslavya Kupası (Hajduk Split, 1983-1984)

Türkiye Ligi şampiyonluğu (Galatasaray, 1986-1987, 1987-1988)

CEVAD PREKAZİ MİLLİ TAKIMDA OYNADI MI?

Cevad Prekazi, Yugoslavya'nın genç milli takımlarında forma giydi. 1976 Avrupa 18 Yaş Altı Şampiyonası'nda Yugoslavya'yı temsil eden Prekazi, 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda da 3 maçta 1 gol attı. Ancak A Milli Takım'da forma giymedi.

CEVAD PREKAZİ FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA NE YAPTI?

Cevad Prekazi, futbolu bıraktıktan sonra teknik adamlık kariyerine başladı. Sırbistan ekibi Zeleznik'i iki farklı dönemde çalıştıran Prekazi, ardından Sindelic Beograd, OFK Beograd ve Partizan'ın altyapılarında görev yaptı.

CEVAD PREKAZİ KAÇ YAŞINDAYDI?

18 Ağustos 1957 doğumlu olan Cevad Prekazi, 69 yaşında hayatını kaybetti.