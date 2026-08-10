Çerçeve yasanın geçmesi için kaç oy gerekli?

Çerçeve yasanın TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesi için gereken oy sayısı, Anayasa’da öngörülen genel kanun kabul usulüne göre hesaplanıyor. Bu nedenle 600 milletvekilinin tamamının oy kullanmasının zorunlu olmadığı süreçte, toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğu önem taşıyor. İşte çerçeve yasanın geçmesi için gerekli oy sayısı ve Meclis’te uygulanacak oylama kuralları...

ÇERÇEVE YASANIN GEÇMESİ İÇİN KAÇ OY GEREKLİ?

• Teklif, “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi” adıyla TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüyor.

• Bu bir normal kanun teklifi olduğu için Anayasa değişikliğindeki gibi 360 veya 400 oy şartı yok.

• TBMM İçtüzüğü ve Anayasa'daki genel kurala göre, toplantıya katılan milletvekillerinin salt çoğunluğunun kabul oyu gerekiyor.

• Ancak TBMM Genel Kurulu'nda en az 151 milletvekili bulunması gerekiyor. Dolayısıyla 151 kişi katılırsa en az 76 “evet” yeterli olur.

• Örneğin 300 milletvekili oylamaya katılırsa en az 151 evet gerekir.

Yani “600 milletvekilinin yarısından bir fazlası, yani 301 oy şart” değil. Kaç vekilin oylamaya katıldığı belirleyici.