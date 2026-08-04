Çerçeve yasa SON DAKİKA! Çerçeve yasa teklifine kimler imza attı? Çerçeve yasa nedir, maddeleri neler?

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan ve toplam 12 maddeden oluşan yasal düzenleme için süreçte yeni aşamaya geçildi. "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" adını taşıyan çerçeve yasa teklifinin, AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin ortak imzalarıyla TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Meclis takvimine göre teklifin önce Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi, ardından bu hafta sonuna kadar TBMM Genel Kurulu'nda ele alınarak yasalaşması hedefleniyor. İşte çerçeve yasa teklifine ilişkin açıklanan tüm ayrıntılar...

ÇERÇEVE YASA SON DAKİKA!

'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında hazırlanan 12 maddelik yasal düzenlemede son aşamaya gelindi. Hazırlanan teklifin resmi adı "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi" olarak belirlendi.

Edinilen bilgilere göre yasa teklifinin bu gece ya da yarın AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin ortak imzalarıyla TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

Meclis takvimine göre teklifin cuma günü TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanması, ardından bu hafta sonuna kadar TBMM Genel Kurulu'nda ele alınarak yasalaşması hedefleniyor.

ÇERÇEVE YASA TEKLİFİNE KİMLER İMZA ATTI?

Hazırlanan teklif için siyasi partilerde imza süreci başlatıldı.

MHP'de ilk imzayı Genel Başkan Devlet Bahçeli attı.

Bahçeli'nin yanı sıra teklif metnine;

Feti Yıldız

Celal Adan

Erkan Akçay

Filiz Kılıç imza attı.

Tasarı üzerindeki imza sürecinin bugün saat 17.00'ye kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi.

Yasa teklifinin tamamlanan imza sürecinin ardından AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin ortak imzalarıyla TBMM Başkanlığı'na sunulması hedefleniyor.

ÇERÇEVE YASA TEKLİFİNİN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Kamuoyunda merakla beklenen yasa teklifi bir genel af niteliği taşımadığı gibi, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a herhangi bir statü tanıyacak bir madde de içermiyor. Düzenlemeden yararlanmak isteyen PKK mensuplarının 6 ay içerisinde başvuru yapması şartı aranacak. Yasa kapsamında 2005 yılı öncesindeki ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis gerektiren suçlar kapsam dışında tutuldu. Diğer suçlar için ise önce erteleme, ardından ceza düşmesi formülü uygulanacak. Bu doğrultuda 15 yılın altındaki suçlarda 5 yıl, 15 yılın üzerindeki suçlarda ise 10 yıl erteleme kararı verilecek ve bu sürelerin sorunsuz tamamlanmasının ardından cezalar düşecek.