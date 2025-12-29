Toplumun karanlık yüzünden gelen bir mafya üyesinin, sıcacık bir aile ortamında değişim ve arınma yolculuğuna çıktığı Cennetin Çocukları, bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Hayatın zorluklarıyla yoğrulmuş bir adamın, insan-ı kâmil olma çabasını anlatan dizi, izleyicilere hem aksiyon hem de derin duygular sunuyor. Cennetin Çocukları 16. bölüm tek parça full HD nereden izlenir?

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCU KADROSU

TRT 1'in iddialı yapımı Cennetin Çocukları, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Dizide İsmail Hacıoğlu, Özgü Kaya, Melisa Şenolsun, Zafer Algöz, Yurdaer Okur, Ali Seçkiner Alıcı, Ali Düşenkalkar, Şebnem Doğruer ve Münire Apaydın gibi başarılı isimler rol alıyor. Her biri farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkan bu oyuncular, dizinin duygusal derinliğine ve dramatik atmosferine güç katıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

İskender, darmadağın olan Ayla'nın yeniden hayata tutunması için elinden geleni yapar. Ancak Ayla'ya yaklaştıkça Gönül'den uzaklaşır. Gönül ile ilişkileri düzelecek midir?

Gönül, İskender ve Ayla'yı birlikte gördükten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Bu sırada Şükran, kızına bir teklifte bulunur. Peki bu teklif nedir?

Kuzenler, sonunda hak ettikleri miras için mücadele etmeye karar verirler. Peki, karşılarına çıkan engelleri aşarak amaçlarına ulaşabilecekler mi? Yoksa yeni sırlar ve hesaplaşmalar, süreci daha da çıkmaza mı sürükleyecek?

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU NE?

Dizinin merkezinde İskender adlı karakterin yaşam mücadelesi yer alıyor. Sokaklarda büyümüş, yetimhanelerde ve hapishanelerde hayatta kalmayı öğrenmiş bir adam olan İskender, her zaman bileğinin gücüyle yaşamını sürdürmüştür. Ancak bir gün yolu Arafköy adındaki sıcak bir kasabaya düşer ve burada hayatın bambaşka bir yönünü keşfeder.

Ege'nin huzurlu kıyılarında yer alan bu kasabada, İskender geçmişiyle yüzleşir. Cennet Ana, Ayşecik, Oltacı Bayram, Aylak Adem ve Doktor Gönül gibi karakterler onun hayatına dokunarak değişim yolculuğuna eşlik eder. Fakat Arafköy'de herkesin kendi sırrı ve taşıdığı yükü vardır.

CENNETİN ÇOCUKLARI 16. BÖLÜMNEREDEN İZLENİR?

Cennetin Çocukları'nın 16. bölümü, bu akşam TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Diziyi canlı olarak TRT 1'in resmi yayın platformları üzerinden izleyebilirsiniz.