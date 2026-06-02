Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ne zaman, nerede çekildi, Cenazemize Hoş Geldiniz filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Türk sinemasının son dönemde öne çıkan komedi filmlerinden biri olan Cenazemize Hoş Geldiniz, eğlenceli hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Televizyon yayınının ardından yeniden gündeme gelen film hakkında "Cenazemize Hoş Geldiniz konusu ne?", "Nerede çekildi?" ve "Oyuncuları kim?" soruları araştırılıyor. İşte filme ilişkin tüm detaylar ve merak edilen bilgiler.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ? CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ OYUNCULARI KİM, KONUSU NE?

Komedi türündeki yapımları seven sinemaseverlerin ilgiyle takip ettiği Cenazemize Hoş Geldiniz, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşuyor. Eğlenceli hikâyesi ve geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film hakkında "Cenazemize Hoş Geldiniz filmi ne zaman çekildi, nerede çekildi, oyuncuları kimler ve konusu ne?" soruları araştırılıyor.

Yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği yapım, aile ilişkilerini mizahi bir dille ele alırken izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatıyor. Başrollerinde Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz'ın yer aldığı film, vizyona girdiği günden bu yana dikkat çeken yerli komedi yapımları arasında gösteriliyor. İşte Cenazemize Hoş Geldiniz filmi hakkında merak edilen detaylar.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, dört yıldır birlikte olan İrem ve Ozan'ın nişan gününde yaşanan sıra dışı olayları konu alıyor. Birbirinden tamamen farklı ailelere sahip olan genç çift, hayatlarının en mutlu günlerinden birini yaşamaya hazırlanırken beklenmedik bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyor.

Nişan günü İrem'in büyük babaannesi Atike'nin vefat etmesiyle tüm planlar altüst oluyor. Cenazenin aile evine getirilmesiyle birlikte aile üyelerinin sakladığı sırlar ortaya çıkarken, olaylar komik ve kaotik bir hâl alıyor. Film, aile bağlarını, kuşak çatışmalarını ve farklı yaşam tarzlarını eğlenceli bir anlatımla izleyiciye aktarıyor.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin güçlü oyuncu kadrosunda Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınmış isimleri yer alıyor. Başrollerde Sevda Erginci ve İsmail Ege Şaşmaz bulunuyor.

Yapımın kadrosunda ayrıca Gonca Vuslateri, Erkan Can, Deniz Uğur, Yiğit Özşener, Şükran Ovalı, Ufuk Özkan, Timur Acar, Şebnem Sönmez ve Güven Hokna gibi isimler de rol alıyor.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cenazemize Hoş Geldiniz filminin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Hikâyenin önemli bölümlerinin geçtiği aile evi sahneleri için İstanbul'un farklı noktalarındaki özel mekânlar kullanıldı. Filmde tercih edilen çekim alanları, hikâyedeki aile atmosferini ve karmaşık olay örgüsünü destekleyecek şekilde seçildi.

CENAZEMİZE HOŞ GELDİNİZ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Cenazemize Hoş Geldiniz, 2023 yılında sinemaseverlerle buluştu. Senaryosunu Gonca Vuslateri ve Doğacan Güneş Perkün'ün kaleme aldığı film, vizyona girdiği dönemde yerli komedi yapımları arasında öne çıkmayı başardı. Televizyon yayınlarıyla birlikte yapım yeniden geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.