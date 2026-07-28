Cemil İpekçi'nin sevgilisi kim, Cemil İpekçi evli mi bekar mı?

Moda dünyasının tanınan isimlerinden Cemil İpekçi, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Son gelişmelerin ardından birçok kişi, Cemil İpekçi'nin sevgilisinin olup olmadığını, evli mi yoksa bekar mı olduğunu araştırmaya başladı. İşte Cemil İpekçi'nin özel yaşamına ilişkin merak edilenler.

CEMİL İPEKÇİ'NİN SEVGİLİSİ KİM?

Ünlü modacı Cemil İpekçi, sır gibi sakladığı 17 yıllık büyük aşkını ve yaşadığı acıyı anlattı.

İpekçi, kimsenin bilmediği o ilişkinin bitişini şu sarsıcı sözlerle dile getirdi: “Hayatımda bir kişiyi çok sevdim. Hiçbiriniz bilmiyorsunuz ve bilemeyeceksiniz. Beraberliğimiz 17 yıl sürdü. Aniden evlenmesi gerekti. Evlendiği gün hakikaten ölüyorum sandım. Kendime kefen gibi bir elbise diktirdim, onu giyip şampanya açtım. Nikah saat 9’daydı, ‘herhalde 9’da öleceğim’ dedim. Sonra saate bir baktım 12 olmuş, ölmemişim. Anladım ki hakikaten aşkla ölünmüyor.”

CEMİL İPEKÇİ'NİN SEVGİLİSİ KİM, EVLİ Mİ BEKAR MI?

Türk moda dünyasının en tanınan isimlerinden Cemil İpekçi, yalnızca tasarımlarıyla değil, özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla da zaman zaman gündeme geliyor. "Cemil İpekçi'nin sevgilisi kim, evli mi bekar mı?" soruları ise arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

Özel yaşamına dair yaptığı samimi açıklamalarla sık sık dikkat çeken Cemil İpekçi'nin evlilikleri, ilişki durumu ve hayatına dair merak edilen detaylar yeniden gündemde. İşte ünlü modacının özel yaşamına ilişkin bilinen bilgiler.

CEMİL İPEKÇİ EVLİ Mİ?

Cemil İpekçi'nin güncel olarak evli olduğu bilinmiyor. Ünlü modacı, geçmişte iki evlilik yaptığını çeşitli röportajlarında dile getirmiştir.

CEMİL İPEKÇİ'NİN EVLİLİKLERİ

Cemil İpekçi, ilk evliliğini 17 yaşındayken Zeynep isimli bir kadınla imam nikâhı kıyarak gerçekleştirdi. Daha sonra eğitim için bulunduğu Belçika'da, kendisinden 12 yaş büyük Belçikalı Lulue Bluemoon ile ikinci evliliğini yaptı. Ancak bu evlilik de uzun sürmedi ve çift yollarını ayırdı.

CEMİL İPEKÇİ'NİN SEVGİLİSİ KİM?

Cemil İpekçi'nin güncel olarak kamuoyuna açıklanmış veya doğrulanmış bir sevgilisi bulunmuyor. Zaman zaman özel hayatıyla ilgili haberler gündeme gelse de, İpekçi tarafından doğrulanmış bir ilişki bilgisi yer almıyor.

"MUHAFAZAKAR EŞCİNSELİM" AÇIKLAMASI

Cemil İpekçi, geçmiş yıllarda verdiği röportajlarda kendisini "Muhafazakâr eşcinselim" sözleriyle tanımlamış ve bu açıklaması kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ünlü modacı, özel hayatına ilişkin değerlendirmelerini zaman zaman kamuoyuyla paylaşsa da yaşamının büyük bölümünü gözlerden uzak sürdürmeyi tercih ediyor.

ÖZEL HAYATI MERAK KONUSU OLMAYA DEVAM EDİYOR

Başarılı kariyeri ve moda dünyasındaki uzun yıllara dayanan geçmişiyle tanınan Cemil İpekçi, özel yaşamıyla da zaman zaman gündeme geliyor. Ancak güncel olarak evli olmadığı ve kamuoyuna açıklanmış resmi bir ilişkisinin bulunmadığı bilinen İpekçi, daha çok mesleki çalışmaları ve sosyal konulara ilişkin açıklamalarıyla adından söz ettiriyor.