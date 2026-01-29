Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve tiyatronun tanıdık yüzlerinden biri olan Celil Nalçakan, Sivas'tan İstanbul'a uzanan oyunculuk yolculuğuyla dikkat çekiyor. Celil Nalçakan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Tiyatronun sahnelerinden ekranlara uzanan kariyeri, güçlü karakter yorumları ve sevilen dizilerdeki rolleriyle izleyicilerin ilgisini çeken Nalçakan, hem özel hayatı hem de mesleki geçmişiyle merak edilen bir isim. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Celil Nalçakan, Sivas doğumlu, tiyatro ve televizyon oyuncusudur. Liseyi tamamladıktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği okumaya başlamış, ancak tiyatro tutkusu ağır basarak 7 yıl sonra okulu bırakıp Sivas Devlet Tiyatrosu'na katılmıştır.

Daha sonra Balıkesir Üniversitesi'nde Turizm ve Otel İşletmeciliği eğitimi alırken tiyatro çalışmalarına devam etmiştir. İstanbul'a yerleşerek TÜRVAK'ta oyunculuk eğitimi almış ve televizyon dünyasında adını duyurmuştur.

CELİL NALÇAKAN KAÇ YAŞINDA?

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 doğumludur ve 47 yaşındadır.

CELİL NALÇAKAN NERELİ?

Celil Nalçakan, Sivas doğumludur.

CELİL NALÇAKAN'IN KARİYERİ

Celil Nalçakan, televizyon kariyerine 2006 yılında ATV'de yayımlanan Sıla dizisiyle başladı. Ardından Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde rol aldı. Bitmeyen Şarkı dizisindeki performansıyla tanındıktan sonra, İntikam dizisinde kısa süre yer aldı.

Netd.com'da Algı Eke ile birlikte Şişenin Dibi adlı programı yaptı. Daha sonra Poyraz Karayel dizisinde Zülfikar karakteri ile büyük bir üne kavuştu. Son olarak, 2021-2024 yılları arasında ATV'de yayımlanan Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini canlandırmıştır.