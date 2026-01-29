Haberler

Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan kaç yaşında, nereli?

Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta başlayan hayatı, tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan bir yolculuğa dönüşen Celil Nalçakan, hem oyunculuğu hem de güçlü karakter yorumlarıyla dikkat çekiyor. Peki, Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan kaç yaşında, nereli?

Televizyon ve tiyatronun tanıdık yüzlerinden biri olan Celil Nalçakan, Sivas'tan İstanbul'a uzanan oyunculuk yolculuğuyla dikkat çekiyor. Celil Nalçakan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Tiyatronun sahnelerinden ekranlara uzanan kariyeri, güçlü karakter yorumları ve sevilen dizilerdeki rolleriyle izleyicilerin ilgisini çeken Nalçakan, hem özel hayatı hem de mesleki geçmişiyle merak edilen bir isim. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Celil Nalçakan, Sivas doğumlu, tiyatro ve televizyon oyuncusudur. Liseyi tamamladıktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği okumaya başlamış, ancak tiyatro tutkusu ağır basarak 7 yıl sonra okulu bırakıp Sivas Devlet Tiyatrosu'na katılmıştır.

Daha sonra Balıkesir Üniversitesi'nde Turizm ve Otel İşletmeciliği eğitimi alırken tiyatro çalışmalarına devam etmiştir. İstanbul'a yerleşerek TÜRVAK'ta oyunculuk eğitimi almış ve televizyon dünyasında adını duyurmuştur.

Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan kaç yaşında, nereli?

CELİL NALÇAKAN KAÇ YAŞINDA?

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 doğumludur ve 47 yaşındadır.

CELİL NALÇAKAN NERELİ?

Celil Nalçakan, Sivas doğumludur.

Celil Nalçakan kimdir? Celil Nalçakan kaç yaşında, nereli?

CELİL NALÇAKAN'IN KARİYERİ

Celil Nalçakan, televizyon kariyerine 2006 yılında ATV'de yayımlanan Sıla dizisiyle başladı. Ardından Kış Masalı ve Hanımın Çiftliği dizilerinde rol aldı. Bitmeyen Şarkı dizisindeki performansıyla tanındıktan sonra, İntikam dizisinde kısa süre yer aldı.

Netd.com'da Algı Eke ile birlikte Şişenin Dibi adlı programı yaptı. Daha sonra Poyraz Karayel dizisinde Zülfikar karakteri ile büyük bir üne kavuştu. Son olarak, 2021-2024 yılları arasında ATV'de yayımlanan Kardeşlerim dizisinde Akif karakterini canlandırmıştır.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

Böyle anne olmaz olsun! İzleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık

Gündemden düşmüyorlar! Geline babasından servet değerinde harçlık
Oyuncu Celil Nalçakan'ın acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım

Ünlü oyuncunun acı günü: Su gibi geldin, su gibi gittin kızım...
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

F.Bahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan yıldız 300 bin euroya gitti
9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler

9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü