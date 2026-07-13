Çekdar Orhan Amedspor'dan ayrıldı mı, Çekdar Orhan ne dedi?

Amedspor'da transfer hareketliliği sürerken, Çekdar Orhan'ın kulüpteki geleceğine ilişkin gelişmeler gündeme damga vurdu. Hakkında çıkan ayrılık haberlerine yanıt veren tecrübeli futbolcunun açıklamaları taraftarlar tarafından yakından takip edilirken, Amedspor'dan ayrılıp ayrılmadığı ve Çekdar Orhan'ın ne dediği arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

ÇEKDAR ORHAN'DAN AMEDSPOR YÖNETİMİNE SERT TEPKİ

Amedspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ederken takım kaptanlarından Çekdar Orhan'ın yaptığı açıklamalar gündeme damga vurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan deneyimli futbolcu, kamp kadrosuna alınmamasıyla başlayan süreçte kulüp yönetimiyle ciddi sorunlar yaşadığını öne sürdü. Çekdar Orhan'ın açıklamaları, "Amedspor'dan ayrıldı mı?" ve "Çekdar Orhan ne dedi?" sorularını da yeniden gündeme taşıdı.

Amedspor'a aidiyet duygusuyla yıllar önce geri döndüğünü belirten Çekdar Orhan, kulüp için birçok zorluğa göğüs gerdiğini ifade ederek son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi. Deneyimli futbolcu, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmasının nedeninin hem kendisi hem de benzer durumlarla karşılaşan futbolcuların sesi olmak olduğunu dile getirdi.

ÇEKDAR ORHAN KAMPA NEDEN ALINMADI?

Çekdar Orhan, yeni sezon kampından yaklaşık bir hafta önce Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın tarafından arandığını ve kendisine kamp kadrosunda yer almayacağının bildirildiğini iddia etti. Yönetimin kendisinden kulüp bulmasını istediğini aktaran tecrübeli oyuncu, teknik kararlara saygı duyduğunu ancak süreçte izlenen yöntemin kabul edilemez olduğunu savundu.

Formunu korumak amacıyla kamp çalışmalarına katılmak istediğini söyleyen Orhan, bu talebinin reddedildiğini ve kendisine sert ifadeler kullanıldığını öne sürdü.

"15-20 MİLYON LİRA GETİR, SERBESTSİN" İDDİASI

Çekdar Orhan'ın açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise transfer süreciyle ilgili iddiası oldu. Deneyimli futbolcu, kendisine "Kimseyi arama, yetki bende. Bize 15-20 milyon lira getir, o zaman serbestsin" ifadelerinin kullanıldığını ileri sürdü.

Yaşanan gelişmelerin ardından diğer kulüp yöneticileriyle de görüşmeye çalıştığını belirten Orhan, hiçbir yöneticiden net bir çözüm alamadığını ve haftalarca belirsizlik içinde bekletildiğini söyledi.

"SAHA KENARINDA OTURUR İDMANI İZLERSİN" SÖZLERİNİ İDDİA ETTİ

Çekdar Orhan, ilk etapta kampa çağrıldığını ancak daha sonra kendisine transfer gerçekleştiremezse ağustos ayında Diyarbakır'da saha kenarında oturarak idmanları izleyeceğinin söylendiğini iddia etti. Bu yaklaşımın kendisini hem psikolojik hem de sportif anlamda olumsuz etkilediğini belirten futbolcu, süreç boyunca profesyonel davranmaya çalıştığını ifade etti.

KADINLARA DESTEK GOL SEVİNCİNİ HATIRLATTI

Tecrübeli futbolcu, yaşadığı sorunların sadece sportif performansla ilgili olmadığını düşündüğünü söyledi. Sezon içerisinde attığı golün ardından kadınlara yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla yaptığı "saç örme" gol sevincinin ardından kulüpte kendisine karşı tavırların değiştiğini öne sürdü.

Orhan, teknik ekibin kendisinden memnun olmasına rağmen yönetim baskısı nedeniyle forma şansı bulamadığını iddia ederek, devre arasında teknik direktöre kendisinin oynatılmaması yönünde telkinde bulunulduğunu ileri sürdü.

VEYSEL SAPAN İDDİASI DA GÜNDEM OLDU

Çekdar Orhan, benzer haksızlıkların yalnızca kendisiyle sınırlı olmadığını savundu. Açıklamasında kaleci Veysel Sapan'ın da benzer süreçlerden geçtiğini öne süren deneyimli oyuncu, kulüp içerisinde yaşanan problemlerin farklı isimleri de etkilediğini ifade etti.

ÇEKDAR ORHAN'DAN VEDA MESAJI GİBİ AÇIKLAMA

Amedspor'un zor dönemlerinde her zaman kulübün yanında olduğunu söyleyen Çekdar Orhan, taraftarı sakinleştirmek ve kulübe destek olmak için büyük çaba gösterdiğini belirtti. Bugün yaşadığı tabloyu "vefasızlık" olarak nitelendiren futbolcu, mücadele ruhunun ve aidiyet duygusunun zarar gördüğünü savundu.

Çekdar Orhan'ın açıklamalarının ardından gözler Amedspor yönetiminden gelecek olası resmi açıklamaya çevrilirken, yaşanan gelişmelerin yeni sezon öncesinde nasıl bir sonuca ulaşacağı futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.