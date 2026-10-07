ÇBK Mersin Fenerbahçe Tarfin maçı hangi kanalda, ÇBK Mersin Fenerbahçe Tarfin nereden CANLI izlenir?

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Kadın basketbolunda iddialı iki takımın zorlu randevusu, basketbolseverlerin takip listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak ekiplerin mücadelesini kaçırmak istemeyenler, "ÇBK Mersin- Fenerbahçe maçı şifresiz mi, internetten izlenebilir mi, maç nerede oynanacak?" sorularına yanıt arıyor. Karşılaşmanın yayın kanalı, maç saati ve canlı izleme seçeneklerine dair ayrıntılar haberimizde.

ÇBK MERSİN-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda bugün iki Türk ekibi ÇBK Mersin ile Fenerbahçe Tarfin karşı karşıya geliyor. Kupanın sahibini belirleyecek dev mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Basketbolseverler, karşılaşmayı televizyonun yanı sıra TRT Spor'un resmi internet sitesi üzerinden de ücretsiz izleyebilecek.

TRT SPOR KAÇINCI KANALDA?

Karşılaşmayı dijital platformlar üzerinden izleyecek basketbolseverler, TRT Spor'u şu kanal numaralarında bulabilecek:

Digiturk: 56. kanal

D Smart: 86. kanal

Kablo TV: 133. kanal

Tivibu: 85. kanal

Turkcell TV+: 70. kanal

Platformlardaki kanal numaraları zaman içinde değişebileceği için maç öncesinde güncel kanal listesinin kontrol edilmesi öneriliyor.

ÇBK MERSİN-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Televizyon başında olamayacak basketbolseverler, karşılaşmayı TRT Spor'un resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünden takip edebilecek. Bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlar üzerinden erişilebilen canlı yayında, yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman kesinti ya da gecikme yaşanabileceği unutulmamalı.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÇBK Mersin-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması bugün, 7 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak. Maç saatinde ya da yayın programında resmi makamlarca değişiklik yapılabileceği ihtimaline karşı son duyuruların takip edilmesinde fayda var.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Ev sahibi ÇBK Mersin, taraftarının desteğini arkasına alarak kupayı müzesine götürmeyi hedeflerken, Fenerbahçe Tarfin ise deplasmanda zafere ulaşarak sezona kupayla başlamanın peşinde olacak.

KADIN BASKETBOLUNDA TÜRK FİNALİ

FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda iki Türk takımının karşı karşıya gelmesi, Türk kadın basketbolunun Avrupa'daki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor. Kadın basketbolunun iddialı iki ekibi arasındaki mücadelenin, basketbolseverlere çekişmeli ve yüksek tempolu bir maç vaat ettiği değerlendiriliyor.

MAÇ BİLGİLERİ

Karşılaşma: ÇBK Mersin - Fenerbahçe Tarfin

Organizasyon: FIBA Kadınlar Süper Kupası

Tarih: 7 Ekim 2026 Çarşamba

Saat: 19.30

Salon: Servet Tazegül Spor Salonu, Mersin

Yayın: TRT Spor (canlı ve şifresiz)