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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası istifa dalgası: 2. Başkan Vekili de görevi bıraktı

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Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası istifa dalgası: 2. Başkan Vekili de görevi bıraktı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından belediyede dikkat çeken istifalar peş peşe geldi. Tugay’ın rozet takmasının ardından Başkan Vekili ve Meclis 1. Başkan Vekili Levent Yıldır görevlerinden ayrılırken, Meclis 2. Başkan Vekili Elvin Sönmez Güler de istifa etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından belediyede dikkat çeken istifalar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Meclis 1. Başkanvekili Levent Yıldır’ın ardından Meclis 2. Başkanvekili Elvin Sönmez de görevinden istifa etti. Böylece Tugay’ın AK Parti’ye geçişinin ardından belediyede iki üst düzey isim görevlerinden ayrılmış oldu.

Elvin Sönmez

2. BAŞKAN VEKİLİ ELVİN SÖNMEZ DE İSTİFA ETTİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis 2. Başkanvekili Elvin Sönmez, Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesinin ardından görevinden ayrılma kararı aldı. Sönmez’in istifasıyla birlikte belediye yönetiminde Tugay sonrası ikinci üst düzey ayrılık yaşandı.  

LEVENT YILDIR DA GÖREVLERİNDEN AYRILMIŞTI

Tugay’ın yakın çalışma arkadaşı olarak bilinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Meclis 1. Başkanvekili Levent Yıldır da Tugay’ın AK Parti’ye katılmasının ardından yürüttüğü görevlerden istifa etti. Yıldır’ın belediye meclisindeki çalışmalarına bağımsız olarak devam edeceği belirtildi. 

TUGAY’A ERDOĞAN ROZET TAKTI

Cemil Tugay, bugün AK Parti’ye katıldı. AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tugay’a parti rozetini taktı. Tugay törende, ülkeye hizmet etmek amacıyla siyasete dahil olduğunu belirterek AK Parti’nin “kimsesizlerin kimsesi” olduğunu söyledi.

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