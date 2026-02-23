Casperlar suç örgütü olayı nedir? Casperlar suç örgütüne bilgi aktaran polisler kimler, tutuklandılar mı?

İstanbul merkezli operasyonla birlikte adı yeniden gündeme gelen Casperlar suç örgütü dosyasında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Özellikle emniyet ve adliye içinden bilgi sızdırıldığı yönündeki gelişmeler kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

CASPERLER SUÇ ÖRGÜTÜNE BİLGİ Mİ AKTARILDI?

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Casperlar olarak bilinen suç örgütüne kamu görevlileri aracılığıyla bilgi sızdırıldığı iddia edildi. Savcılığın sevk yazısında, PolNet (Polis Bilişim Ağı) üzerinden yapılan bazı sorguların örgütle bağlantılı kişilere iletildiğinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca kırmızı bülten sorgulamaları ve kimlik bilgilerinin emniyet ve adliye içerisinden temin edilerek örgüt yöneticilerine aktarıldığı öne sürüldü.

Europol tarafından çözümlenen "SKY" adlı şifreli mesajlaşma uygulamasına ait verilerin de dosyaya girdiği ve Türkiye bağlantılı bazı yazışmaların polis memurları tarafından örgüte sızdırıldığı değerlendirildi.

CASPERLER SUÇ ÖRGÜTÜNE KİM BİLGİ AKTARDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler arasında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi polis memuru bulunduğu belirtildi.

İddialara göre:

Polis memuru A.A.'nın PolNet üzerinden sorgulama yaptığı,

Bu sorgulamanın ardından hesabına 3 bin lira gönderildiği,

Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibi aracılığıyla kırmızı bülten sorgulaması yaptırıldığı,

Kimlik bilgilerinin görevli polisler üzerinden temin edildiği ileri sürüldü.

Savcılık değerlendirmesinde, bazı kamu görevlilerinin örgütle bağlantılı kişilere bilgi sağladığı iddiasına yer verildi.

KAÇ TANE POLİS TUTUKLANDI?

Soruşturma kapsamında toplam 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 14'ü tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlar arasında 9 polis memuru bulunduğu belirtilirken, tutuklanan polis sayısının da 7 olduğu ifade edildi.

BİLGİLER EMNİYETTEN Mİ SIZDIRILDI?

Dosyada, Bakırköy Adliyesi'nde görev yapan bir zabıt katibi aracılığıyla bazı kişiler hakkında kırmızı bülten sorgulaması yaptırıldığı, kimlik bilgilerinin ise görevli polis memurları üzerinden temin edildiği öne sürüldü.

Öte yandan, uluslararası suç örgütleri tarafından uyuşturucu ticareti ve yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı belirtilen, Europol tarafından çözümlenen 'SKY' adlı şifreli mesajlaşma uygulamasına ait verilerin de soruşturma dosyasına girdiği aktarıldı. Türkiye bağlantılı yazışmaların bazı polis memurları tarafından örgüt yöneticilerine sızdırıldığı değerlendirildi

ÖGRÜTE PARA MI AKTARILDI?

Serkan Cemal Güney'in elebaşılığını, İbrahim Tankoş'un ise yöneticiliğini yaptığı ayrı bir yapılanmanın bulunduğu, Güney'in kamu görevlileri ve suç örgütü bağlantıları aracılığıyla örgütüne yasa dışı para aktardığı iddia edildi. Sevk yazısında, S.A. isimli kişinin İstanbul Havalimanı'nda gümrük muhafaza memuru olarak görev yaptığı, Sao Paulo'dan gelen bazı kişilerin yanlarında uyuşturucu madde getirecekleri ve bu maddelerin uçuş sonrasında S.A. tarafından teslim alınarak ülkeye sokulacağının anlaşıldığı tespitine yer verildi.

Şüpheli Güney'in, Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan E.B.'ye iki kişi hakkında kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmadığını sorgulattığı, Tankoş'un ise Güney'in talebi üzerine bir kişinin kimlik numarasını polis memuru E.Ç.'den temin ettiği öne sürüldü.

Savcılık değerlendirmesinde, Serkan Cemal Güney liderliğinde kurulduğu belirtilen suç örgütünün, uyuşturucu ticareti dışında farklı alanlarda görev yapan kamu görevlilerinden bilgi temin ederek finans sağladığı ve bu yolla yasa dışı gelir elde ettiği ifade edildi.